Renovatiepremie vereenvoudigd in 2022

LiviosDe overheid moedigt verbouwers aan met verschillende premies. Alleen is het niet altijd even makkelijk om daarin je weg te vinden. Maar daar moet vanaf volgend jaar verandering in komen met een vereenvoudigde renovatiepremie. Bouwsite Livios maakt je wegwijs.

Volgend jaar smelten de bestaande energie- en renovatiepremies samen tot één allesomvattende woningrenovatiepremie. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Energie Zuhal Demir en minister van Wonen Matthias Diependaele. Het concrete bedrag waarop je als verbouwer recht hebt, zal afhangen van je inkomen.

De eengemaakte renovatiepremie moet het voor verbouwers makkelijker en overzichtelijker maken om de nodige financiële bijdragen aan te vragen. “De komende decennia blijft het een topprioriteit om bestaande woningen te renoveren”, zeggen Zuhal Demir en Matthias Diependaele. “Een renovatie levert heel wat extra woonkwaliteit op en zorgt tegelijkertijd voor een lagere energiefactuur. Bovendien vermindert zo de CO2-uitstoot en ontstaat er meer werkgelegenheid in de bouwsector. We moeten dus vermijden dat (ver)bouwers het bos door de bomen niet meer zien als ze aan een renovatieproject willen beginnen. De komende maanden maken we daarom verder werk van de eengemaakte renovatiepremie.”

Details eind dit jaar bekend

Hoe die eengemaakte renovatiepremie er in de praktijk precies zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. De Vlaamse regering gebruikt de rest van het jaar om alle details uit te werken. “Met die beslissing hebben we ook de eerste horde genomen, maar nu komt het echte werk”, zeggen de bevoegde ministers. “Voorlopig kunnen we alleen melden dat de nadruk op duidelijkheid en vereenvoudiging komt te liggen en dat het bedrag zal afhangen van je inkomen. We willen het verbouwers eerst en vooral makkelijker maken om de nodige premies aan te vragen en zetten daarom sterk in op drempelverlaging.” Ministers Demir en Diependaele maken in het najaar van 2021 de concrete voorwaarden bekend.

“Bedrag moet aantrekkelijk blijven”

De Bouwunie reageert verheugd op het initiatief van de Vlaamse regering. “De huidige regeling maakt het verbouwers nog vaak te moeilijk om er hun weg in te vinden”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Het is niet altijd duidelijk of je al dan niet in aanmerking komt voor een premie, welke werken allemaal meetellen en op welk bedrag je precies kan rekenen. Een eengemaakte woningrenovatiepremie kan die problemen uit de wereld helpen. Het blijft nu belangrijker dan ooit om te renoveren, dus we moeten te allen prijze vermijden dat verbouwers afhaken door te veel onduidelijkheid en beperkingen.”

Anderzijds hoopt de sectororganisatie dat het premiebedrag aantrekkelijk genoeg blijft om verbouwers niet te demotiveren. “Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet het renovatietempo omhoog”, zegt Jean-Pierre Waeytens. “We rekenen er dan ook op dat de premiebedragen aantrekkelijk genoeg blijven om potentiële verbouwers tot actie aan te sporen. Verder hopen we dat de premie voor lange tijd geldig blijft zonder dat er jaarlijks wijzigingen aan te pas komen. Verbouwers moeten weten waar ze aan toe zijn. Bovendien mogen tweeverdieners niet uit de boot vallen bij de berekening op basis van het inkomen.”

