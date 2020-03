Renovatiedag van 26 april wordt uitgesteld Bjorn Cocquyt

23 maart 2020

17u12 0 Woon. De 22ste editie van de Renovatiedag wordt uitgesteld door de coronacrisis. Tijdens dat jaarlijks event stellen mensen hun verbouwde huizen open voor wie renovatieplannen heeft en op zoek is naar inspiratie. De vorige editie lokte 7.000 nieuwsgierigen. Een nieuwe datum is er nog niet.

“We laten het gezond verstand zegevieren. Niemand staat in deze omstandigheden te springen om 200 tot 300 mensen bij hem thuis te ontvangen. Door nu te beslissen, scheppen we voor iedereen duidelijkheid”, klinkt het bij de organisatie.

“We bekijken of we de projecten online in de kijker kunnen plaatsen, maar zoeken vooral naar een nieuwe datum.” De kans bestaat dat de Renovatiedag zal samenvallen met Mijn Thuis op Maat, het event in het najaar waarbij je een kijkje kunt gaan nemen in tal van architecturale woningen.