Renovatie uit het boekje: van ruïne tot prachtig paleis Bjorn Cocquyt

04 december 2019

11u43 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een palazzo in de Zuid-Italiaanse regio Puglia.

De meeste oude gebouwen in de stad worden vroeg of laat gerenoveerd, maar vaak wordt enkel de gevel opgeknapt en verrijst erachter een compleet nieuw pand. Het kost meer tijd en geld om alles in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, ook al is het resultaat zoveel mooier. Dat vond ook de eigenaar van dit palazzo uit 1858.

Fresco’s, mozaïekvloeren, sierlijsten, muren, pleisterwerk en houten deuren werden met de grootste precisie onder handen genomen en kregen zo langzaam maar zeker hun grandeur van weleer terug.

Natuurlijk moesten er ook nieuwe elementen toegevoegd worden om van modern comfort te kunnen genieten. Dat gebeurde op zo’n manier dat ze binnen het historische kader passen. Het mooiste is ongetwijfeld de regendouche met een bassin in zandsteen die op de vloer is geplaatst. Ook leuk: de bar in een hoekje op een soort van altaar.