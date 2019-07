investeren in vastgoed Gesponsorde inhoud Rendement op spaargeld gezocht? Ga voor vastgoed Advertorial van Realis

23 juli 2019

11u00 0 WOON. De Belg blijft terughoudend als het gaat om investeren in vastgoed, zelfs nu de rente op spaarboekjes zeer laag staat en de aandelenkoersen sterk schommelen. Dat is jammer, want door spaargeld te investeren in vastgoed kan je een mooi maandelijks inkomen realiseren. Projectontwikkelaar REALIS, met meer dan twintig jaar ervaring op de teller, ontwikkelde een all-informule die de honger stilt van de Belg met of zonder baksteen in de maag. Oprichter Peter Vanmaldeghem en vennoot Jason Jacobs leggen de formule uit.

Wat zijn de belangrijke tendensen op vlak van investeringsvastgoed?

Peter Vanmaldeghem: “We weten dat mensen die willen investeren in vastgoed vooral drie elementen belangrijk vinden: veilig, zorgeloos en rendabel investeren. Onze all-informules blijken een schot in de roos, want we merken steeds meer dat investeerders compleet ontzorgd willen worden. Terwijl de klant vroeger een klassiek appartement kocht en de verhuur ervan vaak zelf beheerde, zien we dat de keuze nu massaal valt op all-informules. Dat gebeurt in verschillende niches: van studentenvastgoed tot zorgvastgoed, hotelvastgoed en parkings.”

Op je wenken bediend

Vanmaldeghem gaat verder: “Daarnaast zijn huurders niet langer op zoek naar een ‘gewoon’ appartement. Ze willen eenvoudige toegang tot diverse services die hen het leven gemakkelijk maken. Als antwoord hierop hebben we BLiSS ontwikkeld: Better Living Services in Style. Binnen BLiSS-vastgoed worden bewoners op hun wenken bediend met futureproof diensten en accommodatie. Daarvan is Residentie Botanic in Puurs hét voorbeeld bij uitstek. Door een rijk aanbod van smart services, shared spaces en sustainable solutions aan te bieden, is alle hulp voorhanden. Ik noem maar een van de vele diensten: via de delivery service worden uw boodschappen, medicatie en maaltijden tot aan uw voordeur geleverd. Maar dat is niet het enige. Ook butlerdiensten, modern mobility, emergency service en de fit for you worden bij Residentie Botanic voorzien.”

“Belangrijk om weten is dat een appartement binnen BLiSS quasi dezelfde prijs heeft als ander nieuwbouwvastgoed”, vult Vanmaldeghem aan. “Door de diensten en accommodatie te centraliseren op het terrein is dit een succesvol verhaal. REALIS bedenkt, zoekt en screent projectformules in deze en toekomstige niches. Van zodra we ons RIS-label (REALIS Investment Selection) aan een project hebben toegekend, mogen onze klanten op beide oren slapen.”

Blijvend alternatief

Hoe zien jullie de toekomst op langere termijn? En hoe zal REALIS daarop inspelen?

Jason Jacobs: “Aangezien de rente volgens de meeste experts nog lang erg laag zal blijven, denken wij dat vastgoed een sterk alternatief zal blijven voor het minimale rendement op spaarboekjes en de sterk volatiele beurzen. Zelfs met hogere rentes zullen er nog enorme mogelijkheden zijn, aangezien een investering in vastgoed een tastbare hefboom zal blijven als je kiest voor een zorgeloze REALIS-formule. Zelfs zonder financiering zijn er tegenwoordig amper formules die een dergelijke zekerheid koppelen aan degelijke rendementen.”

“We gaan dan ook voluit verder op ons elan”, vervolgt Jacobs. “We zijn vastberaden om onze huidige en toekomstige klanten een nog uitgebreider scala aan mogelijkheden te bieden. Daarbij blijven we eeuwig trouw aan onze drie pijlers: veilig, zorgeloos en rendabel. Er staan bij REALIS enkele nieuwe zorgeloze all-informules klaar in verscheidene niches met hoge nettorendementen. Daarop wordt, in vele gevallen, meerdere jaren huurgarantie geboden, vaak gecombineerd met een belastingvrij systeem in de personenbelasting.”

www.realis.be/botanic