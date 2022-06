Regenwaterput verplicht bij nieuwbouw en grote renovatie: dit moet je weten over de werking en prijs

Als je bouwt, grondig renoveert of je bestaande woning met meer dan 40 m2 uitbreidt, ben je verplicht om een regenwaterput van minstens 5.000 liter te plaatsen. Is je bouwperceel groter dan 250 m2, dan heb je ook een infiltratievoorziening nodig om overtollig regenwater in de grond te laten sijpelen. Bij kleine renovaties zonder uitbreiding is een regenwaterput niet verplicht. Bekijk hier de uitgebreide regelgeving rond regenwaterputten.

Tip: vraag zeker bij de dienst stedenbouw ook eens na welke regels voor jouw woning van toepassing zijn. Er zijn veel uitzonderingen en bijkomende regels per gemeente.

Waarom regenwater opvangen?

Het doel van de verplichte opvang van regenwater is het beperken van ons drinkwaterverbruik en het vermijden van een overbelaste riolering. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij verbruikt een gemiddeld Vlaams gezin 71 m3 leidingwater per jaar, wat overeenkomt met 84 liter per persoon per dag. Terwijl je voor meer dan de helft van je waterverbruik perfect regenwater kan gebruiken: voor je buitenkraantje, om de planten te sproeien, je auto te wassen, je wc door te spoelen of zelfs voor je wasmachine.

Tip: wie investeert in een regenwaterput, bespaart ieder jaar de helft op zijn waterfactuur. Bekijk hier hoe snel je de investering terugverdient.

Hoe werkt het?

Onder je oprit of gazon wordt een betonnen of kunststoffen regenwaterput geplaatst. Hoe groot die moet zijn, hangt af van de oppervlakte van je dak. Het regenwater komt namelijk via je dak, dakgoten en afvoerpijpen in de put terecht. Via een pomp wordt het water naar aftappunten binnenshuis gevoerd, waar je het kan gebruiken.

Om regenwater van goede kwaliteit te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om het water goed te filteren met een voorfilter, bij voorkeur gecombineerd met een rustige toevoer en drijvende aanzuigleiding, en met een nafilter, eventueel met actieve kool. De voorfilter houdt bovenaan de put het grofste vuil tegen. De rustige toevoer en drijvende aanzuigleiding zorgen ervoor dat er geen kleine vuildeeltjes, zoals zand, kunnen aangezogen worden. De nafilter zit tussen de pomp en de verschillende aftappunten. Actieve kool filtert geurtjes en kleuren uit het regenwater.

Hoe groot moet je put zijn?

Een goede richtlijn om de ideale inhoud voor jouw put te bepalen is minstens 50 liter per m2 dakoppervlak te voorzien. Is jouw dak 150 m2 groot? Dan heb je minstens een put van 7.500 liter nodig. Is je put te klein berekend, dan zal je vaak moeten bijvullen met leidingwater. Een te grote put is ook niet ideaal, want die kan niet regelmatig overlopen. En dat is nodig voor een goede werking van de put. Andere belangrijke factoren voor de ideale grootte van de put zijn het aantal personen die er gebruik van maken en de toepassingen waarvoor je het regenwater wil gebruiken.

Bijvullen

We zullen steeds vaker af te rekenen krijgen met droge zomers. In zulke periodes van droogte kan je put leeg komen te staan en moet je die bijvullen met drinkwater. Om te vermijden dat er regenwater in je drinkwaternet terechtkomt, moet er een strikte scheiding zijn tussen beide netten. Daarom adviseren specialisten om voor je put een automatische overschakeling te voorzien naar leidingwater. Zo hoef je zelf niet te wisselen van net en loop je geen risico. Regenwater drinken houdt namelijk gezondheidsrisico’s in.

Tijdig onderhoud

Voor een goede werking van je put is het belangrijk om de filters regelmatig eens na te kijken. Want als je filters verzadigd zijn, geraakt er vuil in je put en kan het regenwater er niet meer in. Zeker bij nieuwbouw is het raadzaam om de eerste paar maanden elke maand de voorfilter te controleren. Er zit dan nog veel bouwvuil in de leidingen en ook op het dak ligt vuil. Daarna en ook voor installaties bij bestaande woningen volstaat het om één keer per seizoen de filters schoon te maken. Lees hier hoe je zo’n onderhoud aanpakt.

Wat kost het?

Een vaste prijs kan je niet plakken op een regenwaterinstallatie. Er zijn heel wat factoren die de prijs bepalen: van de grootte van je put tot het aantal toepassingen waarvoor je regenwater wil gebruiken. Voor een regenwaterinstallatie met betonnen reservoir betaal je tussen de 1.500 en 4.500 euro. Voor een kunststof regenwaterreservoir ligt de prijs tussen 2.240 en 6.000 euro. Vergeet niet dat de installatiekosten hier nog bijgeteld moeten worden. Die hangen af van de situatie. Gaat het over nieuwbouw of renovatie? Is de plaats makkelijk te bereiken? Zijn er veel graafwerken nodig?...

Bij renovatie liggen de installatiekosten meestal wel hoger door intensievere werken, zoals de vervanging van leidingen en dus ook meer breekwerk. De kosten van het materiaal dat nodig is voor de installatie zoals de buizen, zijn beperkt. Hou er rekening mee dat er ook btw en transportkosten bijkomen. Bekijk hier een uitgebreid kostenplaatje voor een regenwaterput.

