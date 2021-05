Regels voor kangoeroewoning in de tuin worden eenvoudiger

LiviosWil jij je ouder familielid of hulpbehoevende vriend liever niet naar een assistentiewoning of serviceflat sturen? Dan kan je ook een kangoeroewoning of zorgunit in je tuin plaatsen. Binnenkort komt daar trouwens minder administratieve rompslomp bij kijken: een omgevingsvergunning is niet meer nodig en een eenvoudige melding zal volstaan. Bouwsite Livios legt uit wat er verandert en waarom.

Concreet maakt de nieuwe regeling van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het mogelijk om op korte termijn en zonder administratieve rompslomp een tijdelijke zorgunit te plaatsen in je tuin. Dit moet de drempel verlagen voor ouderen en hulpbehoevenden om de nodige zorg te krijgen in hun vertrouwde omgeving. Er hangen wel bepaalde voorwaarden aan vast, zoals een maximumoppervlakte en een beperkt aantal bewoners. Ook mag de unit maar drie jaar in je tuin blijven staan, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging met nog eens drie jaar. De exacte voorwaarden en startdatum worden bekendgemaakt na goedkeuring van het Vlaams parlement.

Nood aan nabijheid

Het voornaamste doel van de aangepaste regeling? Het plaatsen van een zorgunit veel makkelijker en vlotter laten verlopen. “Momenteel moet je nog veel te veel drempels overwinnen om je dierbaren de juiste zorg te bieden in hun eigen omgeving”, zegt Zuhal Demir. “Een zorgunit is de ideale oplossing. Je hoeft je huidige woning niet aan te passen, maar je kan wel op nabijheid rekenen terwijl de zorgbehoevende toch over de nodige privacy beschikt. Om een goede ruimtelijke ordening en de woonkwaliteit te bewaken, hangen er wel een paar voorwaarden aan vast. Het moet bijvoorbeeld echt om een zorgunit gaan. Het belangrijkste is dat de administratieve rompslomp nu wegvalt en alles sneller kan.”

Meldingsplicht: wat houdt het in?

Of een melding voor jouw project al dan niet volstaat, hangt nog steeds af van de lokale voorschriften en plannen. Vraag voor de zekerheid dus altijd eerst na bij de gemeente of je een omgevingsvergunning nodig hebt of niet. Is een melding voldoende? Dan kan je via het online Omgevingsloket makkelijk en gratis je dossier indienen. De nodige formulieren en meer info over de procedure vind je terug op de website. De dag nadat je een aktename ontvangt van de gemeente mag je aan de geplande werken beginnen.

“Eindelijk eenduidige regels”

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) juicht de aangekondigde vereenvoudiging alvast toe. “De versoepeling maakt het niet alleen makkelijker voor zorgbehoevenden om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven, het is ook een opsteker op vlak van efficiënt ruimtegebruik”, zegt Marc Dillen. Vlaanderen volgt daarmee het goede voorbeeld van Nederland en de Scandinavische landen. Belangrijk daarin is dat de nieuwe regeling voor heel Vlaanderen geldt. Tot voor kort waren er al een aantal gemeenten die inwoners aanmoedigden om een zorgunit in hun tuin te plaatsen, zoals Gent, Hasselt en Zemst. Maar door de onduidelijke regels durfden de meeste gemeenten de sprong nog niet te wagen.

Heel wat pluspunten

De voordelen van zo’n mobiele zorgunit zijn talrijk. De groeiende bevolkingsgroep van de ouderen en hulpbehoevenden kan zo de stap naar een zorginstelling uitstellen en langer in de vertrouwde omgeving wonen. Maar door de vlotte (pre)fabricatie en het mobiele karakter van die units kan je ook snel schakelen als die nood zich plots aandient. Je kan de unit bovendien makkelijk verplaatsen en aanpassen aan nieuwe woonbehoeftes, wat in het algemeen aan populariteit wint bij nieuwbouwprojecten.

