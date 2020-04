Recor vraagt bescherming tegen schuldeisers door coronacrisis Bjorn Cocquyt

27 april 2020

17u37

Bron: Meubihome 1 Woon. Al meer dan 70 jaar is Recor een naam in de Belgische meubel- en matrassenwereld, maar door de coronacrisis is het bedrijf in zwaar stormweer beland. De meubeltak heeft vandaag zelfs bescherming tegen haar schuldeisers gevraagd.

“In onze thuismarkt zagen we begin dit jaar lichte groei. Internationaal lagen de zaken anders: er werd een aantal belangrijke orders on hold gezet en de coronacrisis heeft daar nog een stevige schep bovenop gedaan. Zo kwam de aanvoer van grondstoffen, zoals leder uit Italië, in het gedrang. Ook de sluiting van de meubelwinkels heeft een grote impact op onze portefeuille”, vertelt Adrien Corthouts.

“We leven nu in een andere wereld. Dit alles dwingt ons om het businessplan te herbekijken en te versnellen.” Daarom heeft Recor vandaag bescherming tegen haar schuldeisers gevraagd. “Zo drukken we de pauzeknop in om in alle rust naar oplossingen te zoeken.”



De procedure geldt enkel voor Recor NV, dat salons, relaxfauteuils en meubels produceert, en dus niet voor Recor Bedding (matrassen, bedden en sofabedden).