Ramen en deuren in aluminium? Wooncomfort in zijn mooiste vorm!

22 februari 2019

08u30 0 WOON. Buitenschrijnwerk bepaalt sterk de uitstraling en het karakter van een woning. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, wie kiest voor aluminium laat zich niet enkel leiden door producttechnische overwegingen maar wellicht nog meer door de creatieve en architecturale mogelijkheden van aluminium. Reynaers Aluminium neemt je in dit artikel graag mee in een wereld waarin verbeelding de hoofdrol speelt.

Verbeelding aan de macht

Architecten houden van aluminium, zoveel is zeker. Het materiaal stimuleert hun creatieve verbeelding en laat nog beter toe om met strakke belijningen en speelse, tastbare volumes te werken. Wie strak zegt, zegt modern. Maar aluminium heeft duidelijk meer in zijn mars. Bij de renovatie van woningen in een meer klassieke stijl zorgen aluminium ramen, deuren en veranda’s voor leuke contrasten en boeiende stijlbreuken. Op zoek naar extra inspiratie?

Spelen met licht en zicht

Aluminium is een licht en stevig materiaal dat toelaat om, zelfs bij grote ramen en deuren, met smalle, ranke profielen te werken. Dit zorgt voor een maximale glasoppervlakte en maakt het mogelijk om woningen te ontwerpen die baden in een zee van natuurlijk daglicht.

Niet enkel het licht is van belang maar ook het zicht. Grote glaspartijen halen de drempel tussen binnen en buiten weg en laten bewoners toe om volop van de eigen tuin of het omliggende landschap te genieten. Op elk moment van de dag en op het ritme van de seizoenen.

Veel variaties op een thema

Denk bij aluminium buitenschrijnwerk niet uitsluitend aan een klassiek raam of een standaard buitendeur. Met aluminium is zoveel meer mogelijk. Hoge en brede drempelloze schuiframen verbinden binnen en buiten met elkaar. Erkers, veranda’s en andere aanbouwconstructies bij bestaande woningen verhogen het comfort- en belevingsniveau voor de bewoners en vormen een meerwaarde voor het eigendom.

Complete glasgevels en vouwwanden in glas en aluminium tenslotte zijn onmisbare bouwstenen bij hedendaagse, tijdloze en vaak spraakmakende architectuurprojecten. Lees hier alles over de vele mogelijkheden met aluminium profielen.

Ramen en deuren in alle kleuren

De tijd dat aluminium enkel in zijn natuurlijke kleur verkrijgbaar was, is al lang voorbij. Via poederlakken of anodiseren is elke kleur mogelijk. Hierdoor integreert aluminium zich optimaal in elk bouwproject en past het qua kleur en afwerking perfect bij andere bouwmaterialen. Ook diverse afwerkingen en effecten zijn mogelijk, zoals mat, glanzend, structuur of metallic look. Bovendien biedt Reynaers Aluminium ook handgrepen en accessoires aan in een passende kleur en in de stijl die bij je woning past. Meer weten over kleur en design?

Kwaliteit van eigen bodem

Reynaers Aluminium is een Belgisch bedrijf met hoofdzetel in Duffel en legt zich sinds 1965 toe op de ontwikkeling en productie van innovatieve, duurzame, esthetische en hoogwaardige oplossingen in aluminium voor ramen, schuiframen, deuren, gevelsystemen en veranda’s. Om het kwaliteitsniveau doorheen het hele proces hoog te houden, van ontwerp tot plaatsing, werkt Reynaers enkel met erkende fabrikanten en plaatsers, de Partners en Installers. Op zoek naar een verdeler in jouw buurt?

