Raf en Birgit uit ‘Eviva España’ hebben het elke week over hun hangar vol spullen. Ontdek hier wat er in zit. Björn Cocquyt

19 februari 2019

11u03 0 WOON. Trouwe kijkers van het tv-programma ‘Eviva España’ op Eén zullen het zich ongetwijfeld al afgevraagd hebben: wat zit er in de stapel dozen die Raf en Birgit bewaren in hun gehuurde hangar? Ze omschrijven het als hun meest kostbare bezit, want de spullen moeten van hun nieuwe huis een echte thuis maken. Het zijn allemaal meubeltjes en decoratie die ze mee uit België verhuisden. Twee jaar geleden waren we op bezoek in hun bijzondere woning in Ulbeek. We vissen de reportage van toen nog eens op, zodat je nu al een goed idee krijgt van hoe het koppel straks in Spanje zal wonen.

Het tweedehandsverhaal van Birgit en Raf begon in 2003 toen ze hun huis kochten. “We hadden maar een klein budget voor de verbouwing en de aankleding en schrokken enorm toen we hoorden hoeveel alles kostte. Vrienden van ons betaalden alleen al voor gordijnen 10.000 euro en dat vonden we er echt wel over. Het bracht ons op het idee om eens een bezoekje aan een kringwinkel te brengen en vanaf dat moment waren we verloren”, lacht het koppel.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN