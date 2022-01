Puur natuur: dit huis is opgebouwd uit gestapelde hout- en rotsblokken en heeft een dak van gras

Woon. Bijna tweemaal zo groot als het Witte Huis en te koop voor 260 miljoen euro: maak kennis met wellicht het duurste huis ooit

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in LA.

12 januari