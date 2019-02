Gesponsorde inhoud Propaangas en elektriciteit bij één en dezelfde leverancier? Aangeboden door Antargaz

19 februari 2019

19 februari 2019

13u32 0 WOON. Een huishouden runnen, op budgettair en financieel vlak, is een complexe en tijdrovende bezigheid geworden. Facturen nazien, vervaldagen opvolgen, betalingen uitvoeren…en dat na een lange werkdag! Voor drukbezette tweeverdieners is het alvast geen cadeau en betekent het vaak week-endwerk. Wat de energiefactuur betreft, heeft Antargaz alvast voor een primeur gezorgd in ons land. Antargaz is dé specialist en marktleider voor propaangas in tanks en kan vanaf nu ook je elektriciteit leveren. Alle energie die je nodig hebt, bij één enkele leverancier.

Haal tweemaal schone energie in huis

Wie al een propaangastank heeft, kiest duidelijk voor een beter milieu. Propaangas leidt tot een schone en betere verbranding met minimale roetproductie. De productie van elektriciteit wordt ook met de dag milieuvriendelijker. Antargaz biedt nu als eerste en enige bedrijf in ons land de mogelijk-heid om beide energiebronnen bij hen aan te kopen. Zo heb je maar één aanspreekpunt meer en bovendien draag je nog eens actief bij tot een beter milieu. En dat is de enige juiste keuze naar de toekomst toe.

Vereenvoudig je administratie

Met deze nieuwe service komt Antargaz tegemoet aan de vraag van haar klanten: ze kunnen voor alle energievoorzieningen terecht bij één leverancier en krijgen zo in één oogopslag een duidelijk overzicht van aankoop en verbruik. Dat is administratief veel eenvoudiger, want veel energiecon-sumenten gebruiken zowel gas als elektriciteit, vaak bij verschillende leveranciers. Ontdek hier on-ze 10 tips om nog meer te besparen met propaangas.

Makkelijk en vlot geregeld

Antargaz hanteert voor elektriciteit eerlijke en scherpe tarieven. Klanten kunnen voortaan voor hun elektriciteitsnoden genieten van de persoonlijke service die tot nu toe alleen beschikbaar was voor gasklanten. Het bedrijf bouwde in de afgelopen jaren een unieke expertise en betrouwbare reputatie op in de energiemarkt. Door nu ook elektriciteit aan te bieden, is het gamma compleet en wordt alles voor makkelijker en transparanter. De eerste elektriciteitsleveringen zijn begin november 2018 gestart.

De voordelen van een propaangastank

Voor wie nog niet overtuigd is van de vele voordelen die verwarming op propaangas te bieden heeft, halen we graag enkele sterke argumenten aan. Zo wonen in Vlaanderen nog veel mensen op landelijke, soms afgelegen locaties. Wie van de openbare weg af woont, kan meestal niet rekenen op een klassieke aardgasaansluiting. Een propaangastank kan overal geplaatst worden en omzeilt dit nadeel. Bovendien hou je volledige controle over levering en verbruik. Je beslist zelf wanneer en in welke mate je de tank laat vullen. Ontdek hier de vele voordelen van een propaangastank.