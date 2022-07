Privacy op je balkon of (dak)terras creëren? Zo doe je dat

vtwonenHet is zomer! Woon je in een appartement en heb je bij mooi weer alleen balkon of terras tot je beschikking? Grote kans dat er heel wat mensen mee kunnen kijken. Als je op een zonnige dag buiten wil relaxen zit je niet te wachten op pottenkijkers. Vtwonen.be geeft daarom een paar handige tips om meer privacy te creëren op je balkon of (dak)terras.

Balkonscherm

Vaak wordt een balkon of terras omheind door een hekwerk, maar ook door spijlen van het hek kan gewoon gegluurd worden. Om meer privacy te creëren op het balkon of terras is het dus zaak om dit zoveel mogelijk te bedekken. En dat is tegenwoordig echt niet meer moeilijk, want je hebt verschillende soorten balkonschermen om het hekwerk af te sluiten. Wil je voor een natuurlijke look gaan? Kies dan voor hout of riet. Dat kost vaak bijna niets, maar geeft wel veel privacy. Een balkonscherm kan je trouwens ook makkelijk zelf maken. Hier lees je hoe je dat doet.

Plantenbakken: de hoogte in

Een andere manier om privacy te creëren op een balkon of terras: balkonbakken. Fijn als je niet zoveel ruimte hebt, maar het toch een beetje groen wil maken. In de bakken kun je veel planten en bloemen kwijt. Hangplanten met mooie bloeiers zie je vaak terug in het straatbeeld. Supermooi, voornamelijk als ze vol in bloei staan. Maar als je privacy wil creëren kun je beter de hoogte in werken. Kies voor planten en bloemen die mooi rechtop staan en eventueel hoger kunnen groeien. Denk bijvoorbeeld aan lavendel. Dat geurt ook nog eens heerlijk.

Een valkuil bij het uitzoeken van balkonplanten is dat je je laat leiden door favoriete kleuren en planten en niet door de ligging van het balkon. Bedenk altijd eerst of je een balkon op het noorden hebt, met de hele dag schaduw, of op het zuiden. Dat is heel bepalend voor de overlevingskans van je planten.

Heb je weinig budget? Zo geef je je balkon een make-over voor minder dan 500 euro.

Lage meubels

Ook is het altijd handig om in je hoofd te houden dat lager zitten op een balkon of terras vaak voor meer privacy zorgt. Of eigenlijk: je voorkomt ermee dat mensen je kunnen zien zitten. Een palletbank, waarop je heerlijk kunt wegkruipen achter het balkonhek, is zo’n fijne plek. Door een paar pallets op elkaar te stappelen heb je binnen snel een palletbank in elkaar geflanst. Of kies voor andere lage tuinmeubelen op je balkon of terras als je meer privacy wilt.

Heb je maar een klein balkon? Met deze tips bespaar je makkelijk ruimte

Lees ook

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be. Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.