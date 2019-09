Primeur: toestel recycleert tot 85 procent van huishoudelijk afvalwater Bjorn Cocquyt

12 september 2019

09u00 1 Woon. Hebben we binnenkort thuis allemaal een eigen waterzuiveringsinstallatie? Dat zou wel eens kunnen, want met Hydraloop wordt een toestel gelanceerd dat tot 85 procent van ons huishoudelijk afvalwater recycleert. In tijden van klimaatopwarming, waarin water steeds schaarser wordt, komt zo'n installatie goed van pas. De investering van 3.500 euro zou na 5 tot 7 jaar terugverdiend zijn.

De Vlaming consumeert gemiddeld 114 liter water per dag. 61 liter of 54 procent daarvan verbruiken we in de douche, op het toilet en met de wasmachine. Door de installatie van het waterrecyclagesysteem Hydraloop kan tot 85 procent van dat huishoudelijk afvalwater gerecupereerd worden voor de wc’s, de wasmachine, voor het bewateren van de tuin en voor het vullen van het zwembad.

(lees verder onder de foto)

“Door de klimaatopwarming wordt drinkbaar water schaarser dan ooit. We moeten bewuster met ons waterverbruik omgaan en zoeken naar alternatieven om water op een duurzame en veilige manier te hergebruiken”, vertelt Joris Haems van EcoPuur, dat gespecialiseerd is in duurzame water- en energietechnieken en de Hydraloop als primeur in België lanceert.

“De Hydraloop biedt alvast een oplossing.” Met een gemiddelde kost van zo’n 3.500 euro - exclusief btw en afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden - is de installatie niet goedkoop. “ Maar je verspilt geen drinkwater en je waterfactuur daalt. Dat maakt dat de investering na 5 à 7 jaar is terugverdiend.”

De Hydraloop is interessant voor nieuwbouw, zeker wanneer er geen mogelijkheid is tot een (grote) regenwaterput in bijvoorbeeld appartementen of rijwoningen in een stedelijke omgeving. Bij renovatieprojecten kan de Hydraloop geïnstalleerd worden waar de leidingen toch opnieuw gelegd worden. Ook voor tertiaire gebouwen met een groot verbruik, zoals sportcomplexen en rusthuizen, is het systeem nuttig.

Om er het maximum uit te halen, zou je de Hydraloop bijkomend kunnen koppelen aan een buffervat om het gerecycleerde water tijdelijk in op te vangen.