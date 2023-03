Primeur in Vlaanderen: “Voor 260 euro per maand een leasekeuken.” Hoe werkt het? En voor wie is het interessant?

Blijft een woning net buiten de stad nog betaalbaar? “Hier betaal je vandaag zelfs 51% meer dan een jaar geleden”

De vastgoedprijzen in de vijf Vlaamse provinciesteden stijgen een stuk sneller dan elders. En vaak gaat het in de randgemeenten nog harder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van notaris.be. Wat maakt die randgemeenten zo aantrekkelijk? En hoeveel meer betaal je precies in vergelijking met een jaar geleden? Notaris Bart van Opstal maakt een overzicht van alle prijsevoluties in de provinciesteden en hun randgemeenten: “Een gemiddelde stijging van 15 procent is niet meer uitzonderlijk”