Gesponsorde inhoud Primagaz levert voortaan ook biopropaan Aangeboden door Primagaz

08 oktober 2019

11u00 0 WOON. Heb je al gehoord van biopropaan? Wie ooit al eens propaangas heeft gebruikt, weet dat het een flexibele en betrouwbare warmte- en energiebron is. In de energietransitie moeten we evolueren naar hernieuwbare energiebronnen. Daarom is er nu biopropaan. Alle voordelen van propaangas, maar beter voor het milieu!

Propaan

Propaan is een uitstekende warmte- en energiebron. Het is praktisch en een stuk milieuvriendelijker dan hout of stookolie. Zowat 50% van de CO2-uitstoot in ons land is afkomstig van verwarming. Het grootste deel daarvan is afkomstig van stookolie, maar ook steenkool en hout zijn vervuilende verwarmingsbronnen. Hoewel propaangas gewonnen wordt uit de verwerking van fossiele brandstoffen, is het op vlak van CO2-uitstoot en fijn stof een veel milieuvriendelijker alternatief. In de energietransitie van fossiele naar duurzame energiebronnen, is propaangas een onmisbare schakel.

Gebruiksvriendelijk

Je hebt voor propaangas geen aansluiting op het gasnet nodig, want je kan een boven- of ondergrondse gastank laten plaatsen. Het is ook beschikbaar in gasflessen, waardoor het een populaire energiebron is voor kampeerders. Wie graag de barbecue aansteekt in de zomer, kan ook beroep doen op propaan in plaats van steenkool. Met propaan heb je altijd en overal een betrouwbare energiebron bij de hand.

Biopropaan

Nu biedt Primagaz ook biopropaan, een 100% duurzame en hernieuwbare variant van propaan. Het wordt gewonnen uit bioafval, reststoffen en plantaardige oliën. Er komt maar liefst tot 80% minder CO2 vrij bij de verbranding. Biopropaan heeft dezelfde chemische samenstelling als propaan, dus je hoeft je installatie niet aan te passen om de overstap te maken. Met biopropaan heb je alle voordelen van propaangas, maar dan nog duurzamer.

Enige in Europa

Sinds 2018 levert Primagaz als enige in België biopropaan. Het is beschikbaar in de lichtgewicht Easyblue Primagaz-flessen, ideaal voor de barbecue of op de camping. De gasflessen zijn beschikbaar in 6 kg en 9,5 kg. En het beste van al? Je betaalt niks extra. Daarom wordt biopropaan dus het gas van de toekomst genoemd.

Meer weten?

Ook overschakelen naar biopropaan? Neem contact op met Primagaz!