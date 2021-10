Prijsstijgingen tot wel 50 procent: deze bouwmaterialen zijn duurder als gevolg van de coronacrisis

LiviosHout, staal, isolatie... De prijs van bouwmaterialen is al een jaar aan een forse opmars bezig. In bepaalde gevallen gaat het zelfs om een verdubbeling van de oorspronkelijk kostprijs. Wie bouwt en verbouwt ziet de rekening dus plots een stuk hoger uitvallen. Bouwsite Livios geeft meer toelichting bij de situatie.

De Confederatie Bouw voerde eind september nog een enquête uit onder 204 bouwbedrijven, naar de kostprijs van bouwmaterialen. Zo’n 6 op 10 bedrijven stelde prijsstijgingen vast van meer dan 15% sinds november 2020. In 32% van de gevallen ging het om prijsstijgingen van meer dan 25% en bij 12% was er zelfs sprake van stijgingen van meer dan 50%. “De stijgingen zijn het grootst voor hout, staal en polyurethaanisolatie. Meer dan 25% van de respondenten spreekt van een toename van meer dan 50% en voor hout is dat 46%”, zegt woordvoerder Sven Nouten.

“Ook voor ruwbouw-, installatie-, afwerking- of infrastructuurmaterialen ziet meer dan de helft van de respondenten een stijging van meer dan 15% sinds november vorig jaar. Baksteen, cementproducten en glas zijn de enige producten waarvan 70% van de respondenten of meer spreekt van een stabilisatie of een stijging van minder dan 15%”, aldus Nouten.

Hoeveel kost een houten trap, kelder of terras? Livios rekent 25 kostposten van een nieuwbouwwoning uit in deze budgetwijzer.

Grote vraag

Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie, gaat dieper in op de problematiek. “Na de kalme periode door corona is er, onder meer door de diverse relancemaatregelen, wereldwijd een grote vraag ontstaan naar bepaalde materialen. Dat zet druk op de prijzen en ook op de levertijd. Daarnaast heeft voor sommige materialen ook de productie stilgelegen, als gevolg van de crisis, en zijn er logistieke problemen zoals in de Chinese havens.”

Wie nu toe is aan een bouwproject zal dus sowieso wat dieper in de buidel moeten tasten voor de aankoop van materialen. “De prijs van de grondstoffen maakt echter maar een deel van het totaalbudget van een bouwproject uit”, zegt Waeytens. “Een verdubbeling van de prijs van bijvoorbeeld bepaalde houtsoorten betekent niet dat de totaalkost van de verbouwing verdubbelt. Het klassieke voorbeeld bij een woning is de 40-40-20-verhouding: 40% van de kost gaat naar materialen, dit zijn alle producten en materialen samen, zowel diegene die excessief in prijs zijn gestegen als diegene die stabiel blijven. Een andere 40% is voor de arbeidskost en 20% gaat naar de algemene bedrijfs- en werfkosten.

Die verhouding hangt wel hard af van de aard van de werken. Bij schilderwerken bijvoorbeeld is het aandeel arbeidskosten veel hoger dan het aandeel voor de materialen. Voor de installatie van een verwarmingsketel ligt het aandeel materialen dan weer hoger.” Betaal je liever geen arbeidskosten? Bekijk hier welke klussen je zelf kan doen en hoeveel geld je daarmee kan besparen.

Volatiele prijzen

Werk je met een aannemer? Die zullen bij de berekening van offertes ook rekening houden met de prijzen die ze zelf aan materialen moeten betalen. Waeytens: “Door de zeer volatiele prijzen van bepaalde materialen maken vele aannemers intussen in hun offerte gebruik van een prijsvoorbehoud en werken voor bepaalde materialen met dagprijzen. Dat moet dan wel expliciet zo vermeld worden in het contract. Ook de leveranciers van de materialen werken vaak met dagprijzen, waardoor de aannemer dus moeilijk kan anticiperen. De bouwmaterialenhandelaars en -producenten geven geen garanties meer naar levering en prijzen toe. Een aannemer maakt bijvoorbeeld een offerte op, en zet daarin een prijsvoorbehoud voor de isolatie. Op het moment van uitvoering van de werken, rekent hij dan de huidige prijs van de isolatie aan. Dat kan trouwens ook in het voordeel van de consument zijn, want de prijzen kunnen ook dalen.” Wil je voor jouw project met een aannemer werken? Lees hier waar je op moet letten.

Beterschap op komst?

De meeste aannemers raken wel nog aan materialen, maar de wachttijden kunnen sterk oplopen, weet Waeytens. “Niemand kan voorspellen hoelang de problematiek nog zal duren en hoe de prijzen en de termijnen evolueren. Omwille van de onzekere levertermijnen pleiten we bij de overheden wel voor extra soepelheid wat betreft de uitvoeringstermijnen, en vragen we begrip aan particuliere bouwers voor mogelijke vertragingen. En als bepaalde materialen sterke vertraging hebben, kan dit gevolgen hebben voor de rest van het bouwproces”, besluit hij.

Bouw of renovatieplannen? Kijk op voorhand na op welke premies je kan rekenen:

