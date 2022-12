Prijs gevelstenen met 43% gestegen in één jaar tijd: gaat die opnieuw zakken? En zijn er manieren om toch te besparen?

LiviosDe prijzen van bouwmaterialen stijgen al een hele tijd sterk door. Eerst vanwege de grote vraag en het beperkte aanbod tijdens de coronacrisis, daarna mede door de oorlog in Oekraïne. Bouwsite Livios vroeg aan Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie, hoe de prijzen van bouwmaterialen zullen evolueren en of er tips zijn om toch te besparen.

Bouwmaterialen zijn het afgelopen jaar een stuk duurder geworden

Het is geen geheim dat de prijzen van bouwmaterialen sterk gestegen zijn. “Onze ondernemingen hebben dit jaar voor een aantal bouwproducten prijsstijgingen moeten slikken”, vertelt Waeytens. “De prijs van gevelstenen is het afgelopen jaar bijvoorbeeld met maar liefst 43 procent gestegen. Voor welfsels hebben we een prijsstijging opgetekend van 40,5 procent, voor dakpannen is dat tussen de 15 en 20 procent, voor isolatie 12,5 procent en aluminium rails voor raamdecoratie zijn tot 12 procent duurder geworden.”

Aan renoveren hangt dus een steeds fikser prijskaartje. “Doorgaans stijgen de prijzen van dergelijke producten één keer per jaar, in januari, maar dit jaar hebben we voor meerdere bouwmaterialen al twee stevige prijsaanpassingen doorgekregen.”

Geen prijsdaling op komst

Uit een ondervraging van de Bouwunie bij leden blijkt dat er voorlopig nog geen sprake is van een daling van de prijzen. “De inflatie mag dan misschien lichtjes dalen, voor bouwmaterialen is dat voorlopig nog niet het geval”, zegt Waeytens. “We hebben al bericht gekregen van producenten en leveranciers dat er vanaf 1 januari een nieuwe prijsstijging zal volgen.”

“Zo zullen gipsvezelplaten en vloerelementen 20 procent duurder worden vanaf 1 februari. Leveranciers van isolatiemateriaal hebben een nieuwe prijsstijging aangekondigd van 12,50 procent op 1 januari, na een voorgaande stijging van 10 procent in november. Voor bepaalde types isolatie bedraagt de prijsstijging zelfs 25 procent vanaf volgend jaar. Ook de grote leveranciers van dakpannen hebben al prijsverhogingen vanaf 1 januari bekendgemaakt”, verduidelijkt Waeytens.

Sommige grondstoffen zijn wel goedkoper geworden

En toch is er ook een lichtpuntje. Sommige basisgrondstoffen zijn namelijk in prijs gedaald. “De prijzen van koper, hout en profielstaal zijn gezakt”, haalt Waeytens aan. “De daling van de aankoopprijzen van die producten is een gevolg van de dalende wereldvraag. Het gaat wel enkel om die basisgrondstoffen. Cement en zand zijn bijvoorbeeld in prijs gestegen.”

Die dalende prijzen van koper, hout en profielstaal zullen we echter niet snel merken. “Zodra je een afgewerkt product aankoopt, schieten de prijzen de hoogte in. De verwerking van die basisgrondstoffen, de hoge prijzen van andere basisgrondstoffen en de nodige arbeidsuren voorkomen dat de prijzen van afgewerkte producten zakken.”

Waeytens waarschuwt ook voor de aankomende loonindexaties. “Bouwvakarbeiders krijgen een driemaandelijkse indexatie en de loonstijging is dus al grotendeels gebeurd in 2022”, zegt hij. “In januari komt daar echter een stevige loonindexatie voor bedienden bij en die zal waarschijnlijk een invloed hebben op de prijzen van bouwmaterialen.”

Wachttijden voor bouwmaterialen nog steeds lang

Uit de signalen die de Bouwunie opvangt bij leden blijkt dat het nog altijd niet goed zit met de levertermijnen. “Voor sommige producten zijn de levertermijnen ietsje verbeterd, zoals voor hout”, merkt Waeytens op.

“Maar over het algemeen horen we toch dat de levertermijnen nog altijd veel langer zijn dan vroeger. Aluminium ramen, bakstenen en dakpannen blijven bijvoorbeeld een probleem. Sommige leden zeggen ons zelfs dat ze een andere steen of dakpan moeten kiezen omdat hun eerste keuze niet meer voorradig is.”

Hoe kan je besparen op duurder geworden bouwmaterialen?

In deze tijden van hoge prijzen voor bouwmaterialen is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de aannemer.

Herzieningsformule

“Voor een aannemer is het vandaag niet evident om vaste prijzen te hanteren”, legt Waeytens uit. “Daarom wordt meestal een herzieningsformule gebruikt. De stijgende of dalende prijzen worden op die manier verwerkt in de offerte.

Zo’n herzieningsformule wordt toegepast op de hele korf van bouwmaterialen, waardoor je als klant geniet van de prijsdalingen van bijvoorbeeld hout, wat de prijsstijgingen van andere bouwmaterialen enigszins tempert.”

Nu aankopen, later gebruiken

Een andere mogelijkheid is om een offerte voor renovatiewerken die plaatsvinden over enkele maanden snel te ondertekenen en de aannemer voor te stellen om de bouwmaterialen al meteen aan te kopen, tegen de prijzen van vandaag. “Op die manier verzeker jij de aannemer van werk en dek je je als klant in tegen prijsstijgingen.

De aannemer moet dan wel bereid zijn om de bouwmaterialen te stockeren totdat de werken aanvatten. Bedenk wel dat de aannemer die goederen niet zomaar gaat voorfinancieren en daarom vaak een voorschot zal vragen. Hoe meer prijzen je wenst vast te zetten, hoe groter het voorschot zal zijn. Wat begrijpelijk is”, tipt Waeytens.

Meer doe-het-zelven: de oplossing?

Waeytens waarschuwt tot slot voor doe-het-zelven om prijsstijgingen tegen te gaan. “Door zelf te klussen, bescherm je jezelf niet tegen de prijsstijgingen. Je moet dan bouwmaterialen aankopen tegen 21 procent btw en geniet zo niet van het verlaagde btw-tarief voor verbouwingswerken.”

