Prestigieuze prijs voor bijzondere zitbank met waterreservoir én bloembak Bjorn Cocquyt

24 januari 2020

15u05

Bron: Flanders DC 1 Woon. De Waterbench van Barbara Standaert heeft de publieksprijs van de Henry van de Velde Awards gewonnen. De awards worden uitgereikt door Flanders DC en zijn de belangrijkste designprijzen in België.

Barbara Standaert ging op zoek naar hoe we natuurlijke processen kunnen herstellen en groen terug een plaats kunnen geven in het verstedelijkte landschap. De Waterbench speelt hier met haar functies als zitbank, plantenbak en regenwaterton op in.

De bank laat het regenwater door het poreuze betonnen zitgedeelte sijpelen waar het wordt opgevangen in een spaarbekken van waterdicht beton. Daarin vinden de planten hun water en voedsel.

De Waterbench vraagt nauwelijks onderhoud, zorgt voor een blijvend groene touch in de stad en heeft een verkoelend effect. Het reservoir kan bij langdurige droogte ook bijgevuld worden. Het poreuze beton garandeert een droog zitvlak, zelfs bij regenweer. Een andere troef is de mogelijkheid om het zitmeubel in te planten in de grond.

Alle winnaars van de Henry van de Velde Awards kun je hier raadplegen.