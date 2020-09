Premies voor renovatie in 2021: dit verandert er Redactie

23 september 2020

11u00

Ga je je huis of appartement energiezuinig renoveren? Ook in 2021 kan je dan beroep doen op energie- en renovatiepremies van netbeheerder Fluvius. Buiten nieuwe premies voor zonnepanelen en het verhogen van je energielabel zijn er ook heel wat blijvers en één uitvaller: de premie voor wie zelf zijn dak isoleert. Bouwsite Livios zet alles voor jou op een rijtje.

Nieuw: labelpremie voor nieuwe eigenaars

Heb je een renovatiewoning gekocht met energielabel E of F? Dan maak je in 2021 aanspraak op een labelpremie als je energiezuinig renoveert en de labelscore verhoogt tot C, B of A. Hoe beter je labelscore, hoe energiezuiniger je woning en hoe hoger de premie is die je ontvangt. Bij appartementen heb je recht op een premie als je een energielabel F, E of D omzet in een label B of A. Bovendien kan je vanaf volgend jaar een renteloze lening krijgen om je woning energetisch te renoveren, ongeacht je inkomen. Renoveer je een woning met energielabel E of F tot een label A? Dan kan je tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor een upgrade tot label B of C is dat respectievelijk 30.000 en 15.000 euro.Lees hier meer over de nieuwe labelpremie.

Nieuw: premie voor zonnepanelen

Overweeg je om zonnepanelen te plaatsen? Dan is er vanaf 2021 tot eind 2024 een nieuwe zonnepanelenpremie die voor jou interessant kan zijn. Je ontvangt 300 euro per kilowattpiek (kWp) voor een fotovoltaïsche installatie met een vermogen tot 4 kWp. Daar krijg je nog 150 euro per kWp bovenop als je een installatie met een vermogen van 4 tot 6 kWp installeert. De premie bedraagt dus maximaal 1.500 euro. De voorwaarden zijn dat het niet gaat om een uitbreiding van een bestaande installatie, dat een aannemer de zonnepanelen plaatst en dat de bouwaanvraag van je woning voor 1 januari 2014 is ingediend. Hou er wel rekening mee dat het premiebedrag van 2021 tot 2024 ieder jaar een beetje verlaagt. Lees hier meer over de nieuwe zonnepanelenpremie.

Dakisolatiepremie voor doe-het-zelvers verdwijnt

Ben je van plan om zelf je dak of zoldervloer te isoleren? Dan zet je er het best vaart achter: de Vlaamse regering heeft beslist dat de premie die je daar nu nog voor krijgt vanaf 1 januari 2021 verdwijnt. Als je in 2020 de nodige isolatiematerialen aankoopt, heb je nog recht op een tegemoetkoming van 2 euro per m². De voorwaarde is dat je isolatie een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W behaalt en dat je er het dak van een bestaand huis of appartement mee isoleert dat voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten. Bekijk hier hoe je de juiste isolatiematerialen kiest.

Heel wat blijvers

Wil je je dak of zoldervloer isoleren maar laat je de werken uitvoeren door een aannemer? Dan kan je daar volgend jaar nog dezelfde premie voor krijgen als in 2020. Dat geldt trouwens ook als je je buitenmuur via de binnen- of buitenkant, spouwmuren, vloer of kelderplafond laat isoleren of als je hoogrendementsglas laat plaatsen. Zolang je er een aannemer voor inschakelt en de materialen aan de vereiste isolatienormen voldoen, heb je recht op een even hoge premie als in 2020. Ook als je een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler (of, als beschermde afnemer, een condensatieketel) wil plaatsen, kan je nog steeds aanspraak maken op een energiepremie, al zijn de voorwaarden wat specifieker geworden. Aan de totaalrenovatiebonus en de burenpremie verandert er niets. Je dak zelf isoleren? Lees hier in welke valkuilen je niet moet trappen.

Opgelet: Deze regeling is pas definitief na goedkeuring van de Vlaamse Regering.

