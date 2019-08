Plastic afval van Mechelaars wordt designbank Bjorn Cocquyt

01 augustus 2019

13u55 0 Woon. De inwoners van Mechelen hebben een opvallende oproep ontvangen. Ze worden gevraagd om een maand lang al hun hard plasticafval te bewaren. Een 3D-printer zal er nadien publieke zitbanken van maken. Die komen te staan naast een nieuw woonproject aan de Vaart. Met de designbanken volgt Mechelen eerdere voorbeelden van Amsterdam en Thessaloniki.

“Plastic is het symbool van de milieuproblemen van vandaag. Uit studies blijkt dat 80 procent van alle plastic in de zee afkomstig is van vervuiling via kanalen, riolen en rivieren. Met initiatieven zoals deze kunnen we dat percentage stap voor stap naar beneden halen én er bovendien iets moois mee doen”, zegt Nicolas Bearelle van Revive, de ontwikkelaar van de toekomstige Komet-wijk.

Met het upcycling-project – een vorm van recycleren waarbij afval wordt omgezet tot iets waardevoller dan het oorspronkelijke materiaal – wordt het duurzame karakter van de buurt in de verf gezet. Komet wordt een bijna-energieneutrale wijk, waarbij geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. Zo komen er 1.200 m² zonnepanelen om, in combinatie met warmtepompen, het verbruik van de bewoners opvangen.