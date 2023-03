Plannen om een zwembad aan te leggen? Met een zitkuil, jacuzzi én terrasje in het water scoor je gegarandeerd

Livios Ingericht tiny house? Al vanaf 50.000 euro zijn er opties: alles wat je moet weten over deze trendy woonvorm

Denk je aan een tuinkantoor? Wil je graag een zorgwoning in je tuin? Of zoek je vooral een manier om compact en duurzaam te wonen? Dan is een tiny house misschien wel dé oplossing. Bouwsite Livios vertelt je in tien vaak gestelde vragen alles wat je moet weten over deze woonvorm.