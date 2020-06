Pieter wilde doorleefd, Jessica modern. Dit huis is het perfecte compromis Bjorn Cocquyt

06 juni 2020

09u01 0 Woon. Pieter houdt van een doorleefde woning met al wat jaren op de teller, terwijl Jessica het liefst een recent en strak huis ziet. Groter kan het contrast haast niet zijn. Maar ondanks die verschillen slaagde het koppel erin om tot een perfect compromis te komen. Het resultaat is een 18de-eeuws huis, met een moderne aanbouw in staal.

“We kozen voor een staalbouw, omdat zo’n constructie snel gezet kan worden, omdat grote overspanningen mogelijk zijn en omdat ik van de moderne look houd. Soms vragen mensen hoe we alles gaan afwerken, maar het is net de bedoeling dat het lijnenspel van de sandwichpanelen zichtbaar blijft”, lacht Jessica.

(lees verder onder de foto’s)

De uitbreiding kwam op de plaats van de garage die een de vorige eigenaars tegen het huis had bijgebouwd. “Vroeger was er geen interactie tussen het huis en de tuin, terwijl we nu volop genieten van al dat groen. Onze architecte had ook het idee om de eetruimte een beetje te laten uitspringen. Zo zien we een stukje van het oude deel van het huis en kijken we uit op de kerk.”

(lees verder onder de foto’s)

Benieuwd naar hoe het koppel de indeling volledig omgooide, naar hoe ze al het hout zo mooi maakten en hoeveel ze betaalden voor hun uitbreiding? Het volledige artikel lees je vandaag in de weekendkrant of hier.