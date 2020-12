Peter (48) en Christel (45) lieten halfopen woning in Ternat schatten: “Dankzij praktijkruimte is verkoop boven prijsplafond mogelijk”

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert neemt de proef op de som. Deze week stuurt hij makelaar Dirk Van Roy van Immo Van Middelem naar een verbouwde boerderij die tot in de puntjes is afgewerkt en waarin ook een praktijkruimte is ingericht. “Door op vrije beroepers te mikken, zal het huis meer opbrengen, want het aanbod voor die doelgroep is beperkt.”