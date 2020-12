Peter (45) investeerde al 630.000 euro in zijn loft: verdient hij dat geld ook terug bij een verkoop?

Wat kost een huis of flat aan de kust momenteel? “In Nieuwpoort zijn de huizen tot 42% duurder geworden”

17 december Een tweede verblijf aan zee is dé vastgoedtrend van 2020. Maar beïnvloedt die stijgende vraag ook de prijs? Wat betaal je momenteel voor een huis, appartement of dijkflat aan de kust en wat krijg je daarvoor? Onze woonexpert Björn Cocquyt lijst de prijzen per gemeente op en ontdekte een paar verrassende uitschieters.