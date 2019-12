CO Gesponsorde inhoud Per jaar maakt CO 500 slachtoffers in Vlaanderen. Is jouw woning veilig? Aangeboden door Agentschap Wonen

08u00 0 WOON. CO of koolstofmonoxide is kleurloos, geurloos en maakt 500 slachtoffers per jaar in Vlaanderen. Beantwoord deze 10 vragen met ja of nee en voorkom dat jij of je dierbaren een van hen worden.

Nog elk jaar worden 500 mensen in ons land het slachtoffer van CO-vergiftiging. Dat zijn er veel te veel. In 3% van de gevallen kent vergiftiging door CO (of koolstofmonoxide) immers een dodelijke afloop en ook de andere slachtoffers kunnen blijvend last ondervinden. Het agentschap Wonen-Vlaanderen maakte samen met haar partners een eenvoudige checklist waarmee je op amper enkele minuten tijd het risico op CO-vergiftiging in jouw woning kunt inschatten. Zo kan je de nodige maatregelen treffen voor er ongelukken gebeuren.

Is CO-vergiftiging ernstig?

Het ergste aan CO-intoxicatie of –vergiftiging is dat het in eerste instantie niet zo heel erg lijkt. De gevolgen kunnen nochtans zeer serieus zijn. Mensen met CO-vergiftiging denken vaak dat ze gewoon misselijk zijn, last hebben van hoofdpijn of een beginnend griepje. Pas door de link te leggen met een slecht werkend verwarmingstoestel, weet je dat het mogelijk om CO-intoxicatie gaat. CO-vergiftiging wordt immers veroorzaakt door slechte verbranding van koolstofhoudende brandstof zoals gas, stookolie, petroleum, hout, benzine of kolen.

De geneeskunde maakt een onderscheid tussen acute CO-vergiftiging en chronische CO-vergiftiging. In het eerste geval en bij heel hoge concentraties kan onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden: je stopt dus gewoon met ademen. Bij minder hoge concentraties hebben slachtoffers last van misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn en mogelijk verwardheid. Een mogelijke volgende stap is flauwvallen en coma.

We spreken van chronische CO-vergiftiging bij langdurige blootstelling aan CO. Ook hier is sprake van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en bovendien braken en aanhoudende vermoeidheid.

CO-vergiftiging kan tot problemen leiden die in sommige gevallen niet te herstellen zijn. Zo kan iemand met CO-vergiftiging last hebben van geheugenstoornissen en abnormale bewegingen. Een ongeboren baby die via zijn moeder is blootgesteld aan CO, kan afwijkingen aan het skelet en het zenuwstelsel oplopen of zelfs overlijden. Er is dus alle reden om zorgvuldig na te gaan of jij of je dierbaren mogelijk worden blootgesteld aan CO. Dat kan met deze checklist van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

CO-checklist

Beantwoord onderstaande vragen met ja of nee. Bekijk je score onderaan.

1. Ik heb een verwarmingstoestel of warmwatertoestel op gas, hout, kolen, stookolie of petroleum in huis.

2. Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel, warmwatertoestel of schouw het laatst door een vakman is onderhouden.

3. Ik zie gele of oranje vlammen in de plaats van blauwe vlammen (dit geldt niet voor een verwarmingstoestel op hout).

4. Ik zie condens op de binnenkant van de ramen en merk veel vocht en damp in de woning.

5. Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig of vallen zelfs flauw.

6. Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken.

7. Ik ervaar gezondheidsklachten telkens bij dezelfde activiteit, zoals tijdens het afwassen, douchen of baden.

8. Mijn huisgenoten, bezoekers of ikzelf ervaren op hetzelfde moment gezondheidsklachten.

9. Ik merk dat de gezondheidsklachten verminderen als ik verlucht of naar buiten ga.

10. Ik zie grijze of zwarte roetafzetting op het verwarmingstoestel, de muur of het plafond.

Heb je ‘ja’ geantwoord op vraag 1, 2 of 3?

Laat je verwarmingstoestel, warmwatertoestel of schouw onderhouden door een erkende vakman. Op www.veiligverwarmen.be vind je een lijst met erkende vakmannen.

Hebt je ook op andere vragen ja geantwoord?

Dat kan een aanwijzing zijn dat er CO-gas in je woning vrijkomt. Zorg onmiddellijk voor voldoende verluchting en laat je verwarmingstoestel, warmwatertoestel en schouw zo snel mogelijk controleren door een erkende vakman.

Heb je last van de hierboven beschreven gezondheidsklachten?

Ga langs bij je huisarts.

Meer weten over het voorkomen van CO-vergiftiging:

www.wonenvlaanderen.be/CO

www.koolstofmonoxide.be

www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide