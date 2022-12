Pelletkachels: hoeveel kost de installatie ervan? En hoeveel ben je kwijt aan het verbruik en het onderhoud?

LiviosEen pelletkachel combineert de gezelligheid van een houtkachel met het comfort van centrale verwarming. Het aanbod aan pelletkachels is uitgebreid, en ook het prijskaartje verschilt van model tot model. Welk budget je best reserveert voor een degelijk model? Bouwsite Livios vroeg specialist Stroomop naar de belangrijkste aandachtspunten.

1. Toestel: 2.000 - 6.500 euro

Voor het toestel zelf, betaal je exclusief btw tussen de 2.000 en 6.500 euro. Dat is een enorme prijsvork. Dat komt door de grote verschillen in materialen voor de vuurhaard, van basic tot high-end. Je kan drie kwaliteitsniveaus onderscheiden:

• Plaatstaal in combinatie met gietijzer: 2.000 tot 3.000 euro.

• Gietijzer in combinatie met chamotte (gebakken klei): 3.000 tot 4.500 euro.

• Chamotte in combinatie met vermiculiet: 4.500 tot 6.500 euro.

Tip: Verwar een pelletkachel niet met een pelletketel. Met een pelletketel verwarm je - in tegenstelling tot een pelletkachel - je hele woning. Lees hier meer over het prijskaartje en de werking van zo’n systeem.

Levensduur

Een toestel van plaatstaal gaat tien tot vijftien jaar mee. Betaal je meer, dan loopt dat op tot 25 jaar. Stroomop raadt aan om sowieso meer dan 2.500 euro te besteden. Logisch: voor een klassieke houtkachel betaal je 1.000 tot 3.000 euro, terwijl een pelletkachel gesofisticeerde elektronica bevat. En een complex verbrandingssysteem natuurlijk.

Geluidshinder, rendement en comfort

Nog drie redenen om misschien wat meer uit te geven: minder geluid, een hoger rendement en meer comfort. Goedkope modellen zitten in geluidsklasse 3: naast de verbranding, hoor je ook de blazer voor de warme lucht en de schroefmotor. Bij geluidsklasse 2 maakt de motor minder lawaai.

Vanaf 3.500 euro zit je in geluidsklasse 1: zonder blazer, zonder verbrandingsgeluid en met een geluidsarme schroefmotor. Ook de bediening is intuïtiever, met een touchscreen in plaats van knoppen.

2. Installatie: van 350 tot meer dan 1.500 euro

Net zoals het prijskaartje van het toestel, variëren ook de installatiekosten sterk:

• Bestaande situatie, waarbij enkel de kachel vervangen wordt en het rookgaskanaal hetzelfde blijft: 350 tot 750 euro.

• Situatie, waarbij een dubbelwandige inox flexibel in de bestaande schouw geplaatst wordt: 750 tot 1.500 euro.

• Er zijn geen schouw en luchttoevoer aanwezig. Dus wordt een nieuwe rookgaskanaal in inox of staal geplaatst en in een luchttoevoer voor de verbranding voorzien: vanaf 1.500 euro.

3. Pellets: jaarlijks 240 - 1.600 euro

Tot voor de energiecricis kostten houtpellets gemiddeld 4,8 tot 5,5 cent per kWh. Sinds augustus 2022 steeg de prijs naar 15 cent per kWh, maar in december 2022 daalt de prijs weer richting 7 à 8 cent per kWh.



Lees ook: Zo herken je kwalitatieve pellets.

Laten we uitgaan van een gemiddeld jaarlijks verbruik van 5.000 tot 20.000 kWh. Dan betaal je dus minimaal 240 euro aan de oude prijzen, ofwel minimaal 350 euro volgens de meest recente prijzen van december 2022. Om een jaarlijks verbruik van 20.000 kWh te dekken, betaal je 1.600 euro per jaar.

4. Onderhoud: jaarlijks 120 - 230 euro

De onderhoudskost, ten slotte. Die schommelt tussen 120 en 230 euro. Dit laat je best het eerste jaar doen. Nadien kunnen de meeste gebruikers dit zelf. Je schouw vegen kost 65 tot 110 euro per jaar.

5. Conclusie?

Hoeveel kost een pelletkachel dan? Als we telkens van de gemiddelde prijs uitgaan, zitten we aan zo’n 6.270 euro. Exclusief btw, maar wel inclusief pellets en een eerste onderhoud.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios