Patrick en Marleen kiezen voor houtskeletbouw: “Na 9 maanden instapklaar” Redactie

01 november 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Derde keer, goede keer. Dat moet Patrick gedacht hebben toen hij al voor de derde keer aan een bouwavontuur begon. Samen met zijn vrouw Marleen en hun nieuw samengesteld gezin woont Patrick vandaag in een houtskeletbouwwoning in Dessel. Aan Derde keer, goede keer. Dat moet Patrick gedacht hebben toen hij al voor de derde keer aan een bouwavontuur begon. Samen met zijn vrouw Marleen en hun nieuw samengesteld gezin woont Patrick vandaag in een houtskeletbouwwoning in Dessel. Aan bouwsite Livios vertelt hij wat hij wou: “De tuin en de natuur maximaal naar binnen halen. En dat is gelukt.”

Patrick en Marleen hebben in totaal vier kinderen. Zowel zijn als haar woning waren te klein voor hun nieuw samengesteld gezin. “De bouw van onze nieuwe woning moest snel vooruitgaan”, legt Patrick uit. “Dat is de hoofdreden waarom we kozen voor houtskeletbouw. Terwijl de bouw van een traditionele woning al snel langer dan een jaar in beslag neemt, was de volledige klus bij ons op zo’n negen maanden geklaard. Eind 2017 werd de eerste schop in de grond gestoken en in september 2018 zijn we in ons nieuwe huis getrokken.”

Lees ook: Er zijn heel wat technieken op de markt waarmee je snel kan bouwen. Ontdek ze allemaal.

Modern met een warme toets

Het koppel kocht in Dessel een diepe bouwgrond van 11 are met uitzicht op een achterliggend weiland. “We vonden het belangrijk om de natuur en het daglicht maximaal in onze woning te integreren”, vertelt Patrick. “We hadden een voorkeur voor een moderne bouwstijl met warme tinten. Zowel voor de afwerking van de buitenkant als de inrichting van onze woning.” Bekijk hier de foto’s van het interieur van Patrick en Marleen.

Wensen omzetten in ontwerp

Patrick en Marleen zochten een sleutel-op-de-deurfirma die hun ideeën en wensen kon vertalen naar een ontwerp. “Toen we voor het eerst samen zaten met de architect, werden we vergezeld door een bouwadviseur. Hij hielp ons om bepaalde keuzes te verwoorden en bekeek de ontwerpen van de architect bouwtechnisch. Zo controleerde hij of bepaalde architecturale keuzes niet onnodig duur zouden uitvallen.”

Tip: bij een sleutel-op-de-deurformule zorgt één firma voor de volledige bouw en oplevering van je instapklare woning. Benieuwd hoe het werkt?

Lees verder onder de foto

Indeling op maat

De indeling van de woning is volledig op maat van het gezin ontworpen. “We creëerden op de benedenverdieping een volledige woonfunctie voor Marleen en mezelf”, zegt Patrick. “Op de eerste verdieping en op zolder hebben we alle slaapkamers voor de kinderen voorzien. Inclusief hun eigen badkamer en leefruimte. Zo verloopt de ochtendpiek veel vlotter.”

Klaar voor veranderende gezinssituatie

Daarnaast is de woning klaar voor meerdere opties in de toekomst. “Als het ooit nodig zou zijn, kunnen we door een bijkomende trap te plaatsen de bovenverdiepingen volledig afsplitsen van het gelijkvloers. En zo twee volwaardige wooneenheden creëren.”

Tip: Wist je dat je je woning zo kan bouwen dat je er ook later probleemloos in kan blijven wonen? Dat doe je met deze tips.

E-peil van 8

De halfopen houtskeletbouwwoning is erg energiezuinig. “Een bewuste keuze”, volgens Patrick. “Met een E-peil van 8 zijn we bijzonder ver gegaan op vlak van energiezuinig- en duurzaamheid. Zelfs bijna tot een passiefwoning. We wilden gerust iets meer investeren in duurzame materialen en technieken. Deze meerkost betaalt zich later dubbel en dik terug.”

Verwarming én koeling

Het gezin koos voor zonnepanelen op het dak en voor een warmtepomp met grondboring. “Die voedt onze vloerverwarming en zorgt voor sanitair warm water. In de zomer zorgt dit systeem voor een passieve koeling. Onze ramen hebben bovendien driedubbele beglazing en zijn uitgerust met buitenzonwering.”

Bouwen binnen budget

Toen het ontwerp vastlag en de belangrijkste technische knopen waren doorgehakt, kregen Patrick en Marleen een helder zicht op het financiële plaatje. “Dankzij de gedetailleerde offerte hadden we een duidelijk zicht op de prijs van het basisproject, met daarnaast mogelijke supplementen voor vrijblijvende opties. Door deze transparante manier van werken, stonden we nooit voor onaangename verrassingen”, besluit Patrick.

Lees ook

Kim en Benedikt genieten elke dag opnieuw van hun moderne prefabwoning

Bouwfirma kiezen? Hier moet je op letten

Infographic: zo lang duurt elke post van je nieuwbouw

Bron: Livios