Pas verplicht in 2021, maar we bouwen nu al BEN

24 januari 2020

11u00

Bron: Livios 1 Livios Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning verplicht voldoen aan de BEN-eisen. Maar Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning verplicht voldoen aan de BEN-eisen. Maar bouwsite Livios meldt dat we al energiezuiniger bouwen dan de norm ons verplicht. Dat blijkt uit cijfers van de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Vanaf 1 januari 2020 is de E-peileis verstrengd van E40 naar E35. Vanaf 2021 moet je voldoen aan de BEN-norm en mag je nieuwbouwwoning een maximaal E-peil hebben van E30. Lees hier wat de BEN-normen inhouden.

Gemiddeld E28 in 2016

De energieprestatiedatabank toont aan dat de Vlaming de afgelopen jaren al volgens de BEN-eisen heeft gebouwd. Nieuwbouwwoningen waarvoor in 2016 een vergunning werd aangevraagd, hebben gemiddeld een E-peil van 28. Dat is 22 E-peilpunten beter dan toen wettelijk verplicht was. Voor aanvragen in 2016 was dat maximaal E50.

60% BEN in 2017

De energieprestatiedatabank telt ondertussen al meer dan 11.500 BEN-woningen. Meer dan de helft van de aangiften van aanvraagjaar 2016, die al ingediend zijn in de databank, heeft een E-peil van 30 of lager, en is dus gebouwd volgens de BEN-norm die pas in 2021 verplicht is. In 2017 blijkt dat al 60% bijna energieneutraal bouwt. Appartementen scoren iets minder goed dan eengezinswoningen: 23% van de aanvragen in 2016 is al BEN.

Zonnepanelen het populairst

Sinds 2014 moet een nieuwbouwwoning een verplicht aandeel energie uit hernieuwbare bronnen halen. Zonnepanelen blijken de meest populaire techniek. Voor eengezinswoningen en appartementen met aanvraagjaar 2016 koos 27% voor zonnepanelen: 55% plaatste enkel zonnepanelen en 19% paste zonnepanelen in combinatie met een andere techniek toe, zoals een warmtepomp of zonneboiler.

Ingrijpende energetische renovaties

Ook op vlak van renovaties zet de Vlaming zijn beste beentje voor. De ingrijpende energetische renovaties (IER) bestaan sinds 2015. Vanaf 2020 moet een IER voldoen aan E70 in plaats van E90. Vanaf 2021 is dit E60. Voor de aanvragen van 2015 bedroeg het E-peil van eengezinswoningen gemiddeld E73 en voor aanvraagjaar 2017 was dat al E59 terwijl het maximale E-peil toen E90 bedroeg.

