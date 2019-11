Particuliere bouwers met uitsterven bedreigd? “Aantal zal blijven dalen” Redactie

07 november 2019

13u30

Bron: Livios 0 Livios In 2000 werd meer dan de helft van de bouwvergunningen toegekend aan particuliere bouwers. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw. In 2016 was dit nog maar 30%. Steeds meer bouwprojecten worden gezet door grote ondernemingen. “Het aantal particuliere bouwers zal blijven dalen”, vertelt Marc Dillen aan bouwsite Livios.

Het is tegenwoordig moeilijker om een bouwgrond te vinden. Daarom gaan steeds meer mensen op zoek naar alternatieven. “Bouwheren doen vaker een beroep op professionelen die sleutel-op-de-deuroplossingen aanbieden. Ze kunnen voor alles terecht bij één aanspreekpunt, ze krijgen kwaliteit en hebben minder zorgen”, legt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, uit. Die trend is zowel in Vlaanderen als Wallonië merkbaar.

Minder bouwers, meer projecten en appartementen

Steeds meer bouwprojecten worden gezet door grote ondernemingen. “Het aantal particuliere bouwers zal blijven dalen”, voorspelt Marc Dillen. “Bouwen wordt complexer door de strengere energie-eisen. Er zal meer ingezet worden op stadsvernieuwing, waardoor er meer geïntegreerde projecten en flatgebouwen uit de grond zullen schieten. Als de tendens zich voorzet, dan zijn flats vanaf 2022 het meest voorkomende woningtype in Vlaanderen.”

Totaaloplossing

Velen werken met twee voltijds, ouders wonen te ver om te helpen met de bouwwerken, meer genieten van vrije tijd, … Elke bouwheer heeft zo zijn eigen redenen. Maar vooral: het bouwproces is ingewikkelder geworden door de strenge regelgeving en de administratieve rompslomp. Daarom gaan veel bouwheren op zoek naar een totaaloplossing. Doe je beroep op een sleutel-op-de-deurfirma? Dan heb je minder zorgen en meer vrije tijd. Bovendien ben je beschermd door de Wet-Breyne. Hieraan hangt natuurlijk wel een prijskaartje vast. Lees hier alles over de Wet-Breyne.

Kleiner wonen

In 2000 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een nieuwbouwwoning nog 160 m². In 2018 was dat nog maar 133 m² in Vlaanderen en slechts 129 m² in Wallonië. De bouwgronden en nieuwbouwwoningen worden steeds kleiner. Tik je een bestaande woning op de kop? Dan geniet je doorgaans van meer bewoonbare oppervlakte, maar vaak moet je nog renovatiewerken uitvoeren.

