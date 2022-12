Overvolle rekken met poetsmiddeltjes, heb je die wel nodig? Tante Kaat tipt 5 basisproducten die je écht in huis moet hebben

De rekken in de supermarkt liggen vol met middeltjes waarmee je je huis kan schoonmaken . Het ene al doeltreffender dan het andere. Maar welke basisproducten heb je nu echt nodig, en moeten dus in je schoonmaakkast zitten? Wij vroegen raad aan Tante Kaat. “Dit middel is een ontkalker én ontgeurder.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Zout kan je voor verschillende doeleinden gebruiken. Het is vooral heel effectief in combinatie met citroen. Je kan er bijvoorbeeld de kalkresten aan je kraan mee verwijderen, maar ook roestvlekken in je tapijt mee doen oplossen. Verder is het ook perfect om je houten of kunststof snijplanken mee op te frissen. Schuur de plank met grof zout, en wrijf ze in met een halve citroen. Even afspoelen met heet water, en je plank is weer helemaal fris. Gebruik je nog porseleinen servies? Dan kan je vochtig zout prima gebruiken om de aanslag van thee in de kopjes te verwijderen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Huishoudsoda is een erg goede vetoplosser. Gooi er wat warm water bij en je kan aanrechten, vloeren en fornuizen eenvoudig schoonmaken. Ook bij vuile potten en pannen kan het een uitstekende hulp zijn. Daarnaast leent het zich om zonder moeite vieze geurtjes weg te jagen. Zet een bakje soda in de koelkast of diepvries, en de geur zal snel verbeteren.”

Quote Azijn is een prima oplosmid­del voor onder andere vlekken van roest, rode wijn, schimmel, urine en bloed. Tante Kaat

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Dit middel is een ontkalker en ontgeurder. Komt er plots minder water uit je douchekop door kalkaanslag? Leg de kop een nacht te week in een bakje water met azijn, en hij zal weer prima functioneren. Hangt er een zweetgeur in je kleren? Leg het kledingstuk een uurtje in een emmer water met wat azijn en gooi het daarna de wasmachine in. De geur zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. En daar stopt het niet bij. Azijn is ook een oplosmiddel voor vlekken van roest, cement, kalk, rode wijn, schimmel, mosterd, modder, urine en bloed. Zit er bijvoorbeeld wat schimmel aan je douchegordijn? Stop het gewoon in de wasmachine met wasmiddel en azijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Zachte zeep is vetoplossend en reinigend. Het product is daarom perfect om ovens en microgolfovens mee schoon te maken. Smeer de aangekoekte delen in je toestel eerst in met zachte zeep. Zet vervolgens een kommetje met water en een paar druppels ammoniak in een warme oven. Laat dat mengsel enkele uurtjes staan. De volgende dag kan je met een oude krant of keukenrol al de viezigheid weghalen.”

Quote Met gekleurde allesreini­ger moet je voorzich­tig zijn. Die kan op bepaalde oppervlak­ken een kleurwaas achterla­ten. Tante Kaat

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Zoals de naam al verklapt, kan dit product zo goed als alles reinigen. Vette ovens, vuile dampkappen of gewoon het onderhoud van je douche? Allesreiniger klaart de klus. Je moet alleen wel oppassen met gekleurde allesreiniger. Die kan op bepaalde oppervlakken een kleurwaas achterlaten. Al kan je allesreiniger natuurlijk ook altijd zelf maken. Rasp daarvoor wat Marseille- of Sunlightzeep (zo’n 20 gram) en los de schilfers op in 1 tot 1,5 liter kokend water. Zorg ervoor dat het mengsel goed is doorgekookt. Laat tot slot het mengsel afkoelen, zodat de zeep goed kan indikken.”

Lees ook: