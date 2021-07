Oude mouterij in Mechelen wordt gezellige loft

LiviosTom Platteeuw en Ilse Cayron van IT-architecten kochten samen met hun partners een oude mouterij in Mechelen. Die bouwden ze om tot twee lofts en twee duplexappartementen. Kijk met bouwsite Livios mee binnen in de loft van Tom en Kenneth op de benedenverdieping.

Tijdens het interbellum ontwierp architect Jos Chabot - bekend om zijn modernistische stijl - een grote mouterij (een fabriek waar van granen mout wordt gemaakt,) in Mechelen. Architect Tom Platteeuw had er al even zijn oog op laten vallen, maar vond het te groot voor hem en zijn man, Kenneth. Hij contacteerde Ilse Cayron, een vriendin en oud-studiegenoot, omdat ook zij met haar man op huizenjacht was. Samen namen ze de sprong in het onbekende, en met resultaat. Ze toverden het oude industriële pand om in twee lofts - waar de koppels wonen - en twee duplexappartementen, die ze verhuren.

Volledig scherm © Yannick Milpas/IT-architecten

Oud en nieuw

Ilse en Tom verbouwden het pand stevig. In hun ontwerp moesten ze rekening houden met enkele eisen van de stad. Zo waren een gezamenlijk dakterras en parkeerplaatsen binnen het gebouw verplicht. Hierdoor bevinden zich nu achter de toegangspoort een fietscarport en een parking voor twee auto’s. Alle raamopeningen die er waren, zijn gebleven. Daarboven op kwamen er nieuwe bij. Waar er nieuwe raamopeningen nodig waren, kozen de architecten voor grote, strakke ramen in aluminium. “We benadrukken hiermee het contrast tussen oud en nieuw. Ook met de bepleistering doen we dat: de oude bakstenen muren zijn binnen gewoon overschilderd, inclusief littekens. De nieuwe muren lieten we mooi egaal bepleisteren.”

Volledig scherm © Yannick Milpas/IT-architecten

Gedefinieerde ruimtes

Waar beide architecten niet van houden, zijn ongedefinieerde open ruimtes. Hoewel je in de loft van Tom en Kenneth een heel open gevoel ervaart, ligt de functie van elke plek duidelijk vast. Daarom plaatsten ze bijvoorbeeld nieuwe binnenmuren tussen het thuiskantoor en de eetruimte. Die muren zijn aan één zijde opgevat als open kasten. Je kan er boeken en andere mooie objecten in uitstallen. Een patio scheidt dan weer de slaap- en badkamer achteraan van de leefruimte. Op mooie dagen zetten Tom en Kenneth de accordeonramen van de patio open, waardoor de grens tussen buiten en binnen vervaagt.

Volledig scherm © Yannick Milpas/IT-architecten

Bijverwarming

Het interieur hebben de architecten samen ontworpen. Alles baadt in een industriële sfeer. Dat is ook de reden waarom de buis van de gashaard niet werd weggewerkt. Die haard is enkel een bijverwarming. De meeste warmte komt van de vloerverwarming onder het gepolierde beton. “Het energieverbruik was een belangrijk aandachtspunt”, legt Ilse uit. “Zowel de vloeren, het plafond als het dak isoleerden we zoveel mogelijk en ook de ramen zijn van hoogrendementsglas. Verder hebben we een groendak dat op zonnige dagen de warmte tegenhoudt. En in de voormalige kelder ligt nu een regenwaterput van 10.000 liter. Hiermee spoelen we onze toiletten door.”

Volledig scherm © Yannick Milpas/IT-architecten

