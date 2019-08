Oude ketel inruilen voor hernieuwbare energie? Dit zijn de alternatieven Redactie

14 augustus 2019

11u30

Bron: Livios 0 Woon Eén van de voorstellen in de nota van Bart De Wever is de Eén van de voorstellen in de nota van Bart De Wever is de uitfasering van vervuilende verwarmingstoestellen bij nieuwbouw. Maar wat met bestaande woningen? Is het zinvol om ook hier je verwarmingsketel te vervangen? En wat zijn dan de alternatieven? Bouwsite Livios zocht het uit.

Iedereen die renoveert of eigenaar is van een oudere woning staat vroeg of laat voor de keuze: kies ik opnieuw voor een verwarmingsketel op stookolie of aardgas of zet ik de stap naar hernieuwbare energie? Geen evidente keuze als je weet dat dit een verschil kan betekenen van ettelijke duizenden euro’s.

Eerst goed isoleren, dan warmtepomp

Uit de nota van De Wever blijkt dat het de bedoeling is om meer elektrisch te gaan verwarmen, bijvoorbeeld met warmtepompen. Voor nieuwbouwwoningen is die keuze logisch. Maar bij renovatie komt het erop aan om eerst je woning goed te isoleren, luchtdicht af te werken en een gecontroleerd ventilatiesysteem te voorzien. Zo daalt je energiebehoefte en kan je op zeer lage temperatuur verwarmen. Lees hier wat een warmtepomp kost.

Pas dan wordt het ook interessant om te investeren in een warmtepomp in plaats van je stookolie- of gasketel. Zo’n warmtepomp haalt warmte uit de omgeving en geeft die af in je woning met behulp van een warme bron via een warmtewisselaar of warmteafgiftesysteem (vloer- of wandverwarming, radiatoren, ventiloconvectoren). Zo verwarm je tot 40% energiezuiniger dan met een klassieke verwarming op aardgas of stookolie. Bovendien kan je met een warmtepomp ook sanitair water opwarmen. Dit is zelfs aangewezen als je de installatie optimaal wil laten renderen.

Er bestaan verschillende soorten warmtepompen:

- Lucht-luchtwarmtepompen: halen warmte uit de buitenlucht en geven die rechtstreeks af aan de binnenlucht in huis. Dit is de goedkoopste oplossing.

- Lucht-waterwarmtepompen: halen warmte uit de buitenlucht en geven die af aan het warmwatercircuit van de vloer- of wandverwarming, radiatoren of ventiloconvectoren.

- Bodem-water- en water-waterwarmtepompen: halen warmte uit de bodem, grondwater of oppervlaktewater en geven die warmte af aan het circuit van de verwarming. Deze geothermische warmtepompen zijn het meest efficiënt, maar ook het duurst. Reken op een startprijs vanaf 19.000 euro.

Verwarmen op biomassa

Een andere optie is verwarmen op biomassa. Dit is een verzamelnaam voor alle hernieuwbare brandstoffen van plantaardige (of dierlijke) afkomst: houtblokken, houtpellets, granen, koolzaad, zonnebloempitten,… Handig bij renovaties is dat een centrale verwarming op pellets bijvoorbeeld op exact dezelfde wijze werkt als een installatie op gas of stookolie. Je kan dus probleemloos je bestaande ketel vervangen door een ketel op pellets zonder dat je leidingen moeten aangepast worden. Wel vergt zo’n ketel een grotere investering dan een traditionele ketel op gas of stookolie. Reken op 10.000 à 15.000 euro, inclusief opslag en installatiekosten. Hou er ook rekening mee dat je een opslagruimte moet voorzien. Heb je daar geen plaats voor? Dan kan je ook een ondergrondse tank laten plaatsen.

Aansluiten op warmtenetten

Misschien nog niet zo bekend, maar zeker een alternatief voor fossiele brandstoffen is je woning aansluiten op een warmtenet. Dit kan je zien als een ondergrondse circulatieleiding, die aangesloten is op een warmtebron, bijvoorbeeld een warmtecentrale of een grote fabriek met veel restwarmte. Daarop kunnen woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen en zelfs hele steden worden aangesloten voor verwarming én warm water.

Zo’n warmtenet biedt heel wat voordelen, want je profiteert altijd van duurzame energie zonder dat er werken moeten gebeuren aan je huis voor onderhoud of vervanging. Bovendien heb je geen klassieke cv-ketel meer nodig en bespaar je ook ruimte in huis. Een compact aftakstation vervangt je cv-ketel en warmwaterboiler. Net zoals bij een klassieke centrale verwarming kan je met een thermostaat de temperatuur instellen per ruimte.

Alternatieven op lange termijn

Het is nu misschien nog toekomstmuziek, maar het wijdvertakte gasnet in Vlaanderen kan een troef zijn als we in de toekomst overstappen van fossiel gas naar milieuvriendelijke oplossingen zoals biogas, waterstof of synthetisch gas. Waterstof en andere duurzame gassen kunnen eenvoudig opgeslagen worden en getransporteerd via het bestaande aardgasnetwerk.

