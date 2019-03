Oude kachel vervangen? Kijk na of je recht hebt op een premie Redactie

19 maart 2019

08u30

WOON. Eén derde van alle Belgische kachels is dringend aan vervanging toe. Geldt dat ook voor jouw oud exemplaar en wil je dit inruilen voor een milieuvriendelijke kachel? Goed nieuws! Bouwsite Livios legt helder uit hoe je in aanmerking komt voor een vervangpremie!

De Vlaamse overheid trekt dit jaar namelijk 1,5 miljoen euro uit voor een vervangpremie. Maar wanneer heb je recht op zo’n premie?

Welke kachels moet je vervangen?

Alle vrijstaande of ingebouwde kachels die stoken met steenkool, houtblokken, houtpellets, houtsnippers of andere houtelementen kan je vervangen met een premie. Ook accumulatiekachels en open haarden die stoken met hout komen in aanmerking. Gebruik je je oude kachel alleen als sfeer- of bijverwarming? Ook dan heb je recht op een vervangpremie.

Aan welke voorwaarden moet je nieuwe kachel voldoen?

Je nieuwe kachel moet eerst en vooral geïnstalleerd worden in dezelfde ruimte als de oude kachel. Hij mag niet werken op vaste of vloeibare brandstoffen. Dat wil zeggen geen hout, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol. Elektrische verwarmingstoestellen zijn ook uitgesloten. Verwarmingssystemen die wél in aanmerking komen zijn gaskachels en ingebouwde gashaarden met een energielabel ‘A’.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en installatie van de nieuwe kachel, met een maximum van 250 euro. Voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens wordt de premie verhoogd tot 50%, met een maximum van 1.000 euro.

Ga nu niet halsoverkop zélf een nieuwe kachel installeren. Het is verplicht om een erkende installateur de vervangingswerken te laten uitvoeren. Hij neemt jouw oude kachel mee, en bezorgt je de nodige attesten en facturen die je nodig hebt om een premie aan te vragen.

