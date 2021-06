Oude bakkerij wordt patiowoning met industrieel tintje

LiviosArchitect Jo Vanden Eynde toverde een oude bakkerij in Aarschot om tot een hedendaags pand met drie wooneenheden. Samen met haar man en twee zoontjes nam ze er zelf haar intrek. Nadat het gebouw bijna volledig was gestript, zijn de ruwbouwelementen aangevuld met compatibele materialen. Kijk met bouwsite Livios mee binnen in deze strakke, industriële woning met enkele opvallende accenten en weelderige beplanting.

Jo besloot het gebouw volledig te strippen en op te splitsen in drie delen. “Het stuk waarin wij uiteindelijk onze woning hebben ingericht – het rechtergedeelte met slechts één bouwlaag – fungeerde eerst als garage, waar onder meer de zakken meel geladen en gelost werden. Op verzoek van de stad zijn we binnen het bestaande volume gebleven, waardoor het een extra uitdaging was om alle functies in te passen en er een volwaardige gezinswoning van te maken. Dat vind ik net zo leuk aan afgeleefde gebouwen: ze hebben een eigen ‘ziel’, waardoor je een bijzondere interieurbeleving kan creëren. Een nieuwbouw kan je nooit hetzelfde karakter geven als een woning als deze.”

Volledig scherm De garagepoort heeft dezelfde afwerking als de voorgevel. © Vanden Eynde / Yannick Milpas

Volledig scherm Aan het originele metselwerk van de zijgevels is niet geraakt. © Vanden Eynde / Yannick Milpas

Stijlvolle mix

Naast de oorspronkelijke buitenmuren behield Jo ook enkele andere ruwbouwelementen. Die zijn op een bijzonder fraaie manier in de woning geïntegreerd. “Denk bijvoorbeeld aan de betonnen steunkolommen ter hoogte van onze zithoek en keuken, de karakteristieke oranjerode steunbalk die de volledige leefruimte bestrijkt (inclusief toegevoegde staalkolom in dezelfde industriële stijl) en de stukken van de originele baksteenwanden die we bewust in het zicht hebben gelaten”, zegt Jo. “Maar ook de karakteristieke glasdallen in de slaapkamers (aangevuld met een voorzetraam in functie van de thermische isolatie) en de ruwe betonwelfsels van het oorspronkelijke gebouw die als plafond fungeren, hebben we in ere gelaten. In de plafonds van de slaapkamers en de badkamer hebben we nieuwe koepels gestort, die we bewust een zo ruw mogelijke uitstraling hebben proberen te geven. Een geslaagd experiment, want de kiezelstructuur is mooi zichtbaar.”

Volledig scherm De living mondt uit in de speelkamer. © Vanden Eynde / Yannick Milpas

Gezonde dosis natuurlijke lichtinval

Natuurlijke lichtinval en contact met de tuin waren eveneens cruciale aandachtspunten, maar dat was in dit lange, smalle volume van vijf tot zeven meter breed en 26 meter diep allerminst een sinecure. “We moesten wel extra daglicht binnentrekken, want we wilden natuurlijk geen donker, gesloten geheel creëren”, vertelt Jo. “De beglaasde achtergevel met schuifraam was een evidentie, maar we hebben ook enkele nieuwe koepels gecreëerd in de slaapkamers en badkamer, die zich centraal in de woning bevinden.” Bovendien besloot Jo om een binnenpatio te creëren, waarvan de zijden aan de kant van de gang en living volledig beglaasd zijn. Dat zorgt voor een cruciale dosis natuurlijke lichtinval, zodat de leefruimte overdag erg licht en ruimtelijk aanvoelt. En in de zomer zorgt dat weelderige groen voor een heus binnentuingevoel. Wil je ook meer licht in huis? Op deze manieren kan dat.

Volledig scherm In de living valt veel licht binnen. © Vanden Eynde / Yannick Milpas

Leefruimte maximaliseren

Opvallend is dat de binnenpatio een trapeziumvorm heeft. De zwartgeverfde scheidingsmuur trekt een diagonaal die de achterliggende leefruimte een tweetal meter breder maakt. “We hebben de perceelsgrens ook zo laten verleggen, ondanks de ietwat rare hoek die we daarvoor moesten maken. Het was immers zaak om de atypische vorm van het gebouw te vertalen naar een functioneel ontwerp”, verduidelijkt Jo. De woning is in totaal 160 m² groot, wat niet bijster ruim is voor een vierpersoonsgezin. Maar met dank aan de doordachte inrichting voelt ze zeker niet te krap aan. “We hebben gekozen om de slaapkamers en de overige functionele ruimtes relatief klein te houden en de oppervlakte van de leefruimte (circa 70 m²) te maximaliseren”, legt Jo uit.

Volledig scherm © Vanden Eynde / Yannick Milpas

Volledig scherm De ouderlijke slaapkamer grenst aan de badkamer. © Vanden Eynde / Yannick Milpas

Overtuigd van gelijkvloers wonen

De living, die wordt afgebakend door een stijlvolle blauwgrijze hoekbank, mondt uit in een speelhoek. De open keuken met bijpassend kookeiland, achterliggende berging en aanpalende eetruimte bevindt zich aan de achterzijde van de woning. Via een zwart aluminium schuifraam loopt die naadloos over in het terras, dat eveneens met een karaktervolle polybetonvloer is uitgerust, en de hoger gelegen tuin. “Aanvankelijk hadden we onze twijfels bij gelijkvloers wonen, maar we waren al snel overtuigd. Elke vierkante centimeter ruimte wordt benut. Een optimale verzoening tussen industriële charme, rust en natuur”, besluit Jo.

Volledig scherm Een witte keuken, de 'verborgen' kastwand leidt tot een praktische berging. © Vanden Eynde / Yannick Milpas

Bron: Livios