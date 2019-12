Organische architectuur zit in de lift en deze villa is daar perfect voorbeeld van Bjorn Cocquyt

11 december 2019

18u42 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een nieuwbouw in Rusland.

De villa is een mooi voorbeeld van de organische architectuur die fel in de lift zit. Dankzij nieuwe materialen en technieken tekenen architecten steeds vaker huizen die afwijken van de klassieke rechte vormen en in de plaats daarvan allerlei mooie rondingen en bogen hebben.

Voor Niko Architect was het verrassende resultaat dat zulke ontwerpen oplevert niet voldoende. Het bureau nam het volledige bouwperceel onder handen, want dit was volledig vlak en voor hen niet expressief genoeg. Er kwamen verschillende niveauverschillen die gebruikt werden om de woning tegen en zelfs in te bouwen.

Vanuit de lucht zie je goed hoe de woning en het landschap met elkaar verweven zijn. Om genoeg daglicht binnen te trekken, zijn er op strategische plaatsen lichtkoepels geïnstalleerd.