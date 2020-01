Opvallende uitkijktorens van chalet zorgen voor perfect zicht op de omgeving Bjorn Cocquyt

29 januari 2020

18u31 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een chalet in Noorwegen.

In het Halingdal is er geen gebrek aan skipistes en naast het huis ligt er zelfs een terrein om te freestylen. Van al die kunstjes hoeven de bewoners niets te missen, want door de positionering van de ramen ontgaat hen niets van wat er zich in de ruime omgeving afspeelt.

De uitsprongen, die wat aan uitkijktorens doen denken, bestaan aan de uiteinden bijna volledig uit glas. Ze zijn het originele antwoord van Reiulf Ramstad Arkitekter op de wens van de bewoners om de eetkamer en het salon apart in te richten. Door ze onder te brengen in twee delen die los van elkaar staan, wordt maximaal aan de vraag tegemoet gekomen. Het derde grote raam, rechts van de woning, hoort bij een bijgebouw waar logees verblijven. Het vierde zorgt voor een fantastisch uitzicht bij het ontwaken.

Zoals het hoort bij een chalet is tijdens de constructie en afwerking bijna alleen maar hout gebruikt. Het gaat zowel binnen als buiten om dezelfde planken die na verloop van tijd zullen vergrijzen onder invloed van het weer.