Opvallend prefabconcept strijkt neer in ons land Bjorn Cocquyt

26 juni 2020

10u50 1 Woon. Sinds kort staat aan de Duitse grens de eerste woning van Huf Haus, gebouwd volgens een prefabconcept dat nieuw is voor ons land. Het springt in het oog door de grote ramen en een heel open indeling. Amper twee weken na de eerste spadesteek kan al begonnen worden met de binnenafwerking.

Huf Haus bouwt al decennialang prefabwoningen bij onze oosterburen en mikt nu ook op de Belgische markt. De eerste realisatie van het type Modum staat in Espeler, in de buurt van Sankt Vith. Het plan is gebaseerd op vierkante modules van 1,2 meter waarop je eindeloos kunt variëren om zo een gepersonaliseerd huis samen te stellen.

De gevels bestaan uit glaspanelen, wandpanelen, spiegels en lichtkoepels en dat zorgt voor een bijzondere aanblik. De prijs bedraagt ongeveer 3.000 euro per vierkante meter. Sanitair, verwarmingssysteem, vloerbedekking, … zijn al inbegrepen.

(lees verder onder de foto’s)

“Ons huis laat zien hoe duurzaamheid en elegantie hand in hand gaan. Dankzij de grote ramen worden we letterlijk ondergedompeld in de ons omringende natuur. Het uitzicht reikt 5 km ver en ’s avonds zien we de sterren boven ons hoofd schitteren”, aldus Kim, bewoonster van het eerste Huf Haus in ons land. “En zelfs wanneer het regent, halen we het maximum uit ons huis. Bij elke seizoensverandering wisselt het decor.”

(lees verder onder de foto’s)

Volgens het bedrijf zijn er al een honderdtal aanvragen in ons land en zitten verschillende projecten in de planningsfase. Hier kan je het volledige verhaal van Kim en Benedikt lezen.