Optimaal genieten van je balkon of terras: zo maak je het herfst- en winterproof

vtwonenHeb je een balkon of terras? Geniet er dan optimaal van, ook nu het najaar zijn intrede doet. Door de juiste aanpassingen te doen, kan je tijdens de koudere maanden heerlijk buiten vertoeven. Met deze tips van vtwonen.be maak je je balkon of terras herfst- en winterproof.

Licht in de duisternis

Nu het sneller donker wordt, wil je niet dat je balkon of terras vanaf de late namiddag in een donker gat verandert. Met de juiste buitenverlichting maak je er een gezellig geheel van. Ga voor een mooie lamp voor aan de muur, of bevestig een wandplank en plaats er een paar windlichten op. En… wie zegt dat lichtsnoeren alleen in de kerstperiode kunnen? Met een lichtsnoer met een groter formaat lichtbronnen maak je het in de herfst al extra gezellig.

Fleurig najaar

Met wat groen zorg je ervoor dat het balkon of terras in de herfst of winter niet volledig wegkwijnt. Ook in de herfst en winter kunnen planten een ruimte immers opfleuren. Zo zijn er zelfs bloemen die tot in de winter bloeien. Vul bloempotten of balkonbakken met winterharde planten om ook in het najaar een leuk uitzicht te hebben op mooi groen.

Fijne warmte

Een vuurkorf of houtkachel is vaak minder handig én veilig voor op een (klein) balkon of terras. Tegenwoordig heb je wel vuurtafels. Die werken op gas of bio-ethanol. De perfecte buitenverwarming voor op een balkon of terras, want je hebt gezellig licht én warmte. Wat wil je nog meer?

Volledig scherm Met een vuurtafel creëer je licht, warmte én gezelligheid. © Getty Images

Extra cosy

In de herfst en winter is het weer tijd om heerlijk weg te kruipen op de bank, onder een fijne plaid. Waarom dan niet ook gewoon buiten? Met fijne plaids en sierkussens in zachte materialen maak je het balkon of terras niet alleen extra gezellig, maar ook extra warm. Berg de items van textiel alleen wel op als deze niet gebruikt worden, want er zou zomaar een onverwachte bui kunnen vallen. Met een buitenkleed in fijne warme tinten maak je het geheel af!

