Opstijgend vocht in huis? Dat is perfect op te lossen!

Vochtproblemen in huis komen in België veel voor: maar liefst 1 op de 4 woningen heeft er last van. Een van de meest voorkomende problemen is opstijgend vocht dat in de muren trekt. Gelukkig kan je hier wat aan (laten) doen, zodat je huis weer helemaal gezond wordt.