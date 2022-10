OPROEP. Woon jij in een opmerkelijke of extreme woning? Laat het ons weten

Voor een nieuwe online reeks is HLN op zoek naar extreme en bijzondere woningen in Vlaanderen. Woon jij bijvoorbeeld in het meest energievriendelijke huis van ons land? Zit je woning vol met de nieuwste intelligente domotica? Of ken je misschien mensen die in een opvallend huis of een merkwaardig appartement wonen? Vul dan onderstaand contactformulier in en wie weet komen we binnenkort bij jou langs.