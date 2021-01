OPROEP. Wat was de impact van de lockdown op jouw woonsituatie?

Door de lockdown zijn we gaan beseffen dat onze woning meer moet bieden dan vandaag het geval is. Het is de plaats waar we werken, ons ontspannen, onze kinderen moeten leren, spelen en zoveel meer. Van 15 januari tot en met 30 januari voeren Het Laatste Nieuws, HLN.be en 7sur7 een onafhankelijk redactioneel onderzoek in samenwerking met Livios bij hun lezers en peilen naar hun meningen.

• Zijn we nog tevreden over waar we wonen?

• We kunnen minder op restaurant, heeft dit een impact op de manier waarop we naar onze keuken kijken?

• We werken massaal van thuis uit, leent jouw woning zich daartoe?

• We zullen minder op vakantie kunnen gaan naar het buitenland. Heeft dit jouw interesse gewekt in een tweede verblijf aan de kust of de Ardennen?

• Wat is de impact op jouw energieverbruik? Heeft dit je doen nadenken over extra isoleren? Of heb je nagedacht over zonnepanelen?

• …