OPROEP. Het Laatste Nieuws is op zoek naar extreme en bijzondere huizen in Vlaanderen

Van 149.900 euro tot 1.485.000 euro: deze toppers in de Costa Blanca staan te koop

Begin dit jaar woonden er officieel net geen 37.000 Belgen (+7 %) in Spanje. In werkelijkheid ligt dat cijfer veel hoger, omdat velen hun domicilie in ons land behouden. Minstens evenveel landgenoten hebben er ook een tweede verblijf. Alicante – het middelpunt van de Costa Blanca zeg maar, en op pakweg 1850 à 1950 km van Brussel – is met 11.362 residerende Belgen veruit de populairste provincie. We spotten er vijf aanraders in verschillende prijsklassen.