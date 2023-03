OPROEP. Heb jij vragen over de moestuin? Stel ze aan onze tuinexperte Laurence Machiels

Extreme Huizen KIJK. “Amerikaan­se veilig­heids­dienst kwam ons controle­ren”: Ferdi volgde landing Biden vanop zijn watertoren met zicht op Brussels Airport

In de tweede aflevering van de HLN Original ‘Extreme Huizen’ bezoekt vastgoedexperte Hadisa Suleyman de watertoren in Steenokkerzeel. Eigenaar Ferdi toont haar de verrassende troef van de woning: een dakterras met zicht op de luchthaven van Zaventem. Dat zicht is zo uniek dat Ferdi en zijn vrienden zelfs werden gecontroleerd door de Amerikaanse veiligheidsdienst toen ze in maart vorig jaar de landing van president Joe Biden stonden te volgen. “Ze vroegen wat we op het dakterras deden en kwamen even tot boven kijken”. Bekijk hieronder de volledige aflevering van ‘Extreme Huizen’.