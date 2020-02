Opnieuw hevige wind voorspeld: hoe bescherm je jouw dak en zonnepanelen tegen een storm? Redactie

Bron: Livios 0 Livios Afgelopen weekend raasde Ciara door ons land. Ook dit weekend voorspellen de weerberichten veel wind. Enkele rukwinden doen je huis niet zomaar in elkaar stuiken. Toch hou je als je gaat bouwen best rekening met deze extreme weersomstandigheden. Bouwsite Livios geeft enkele tips die je huis beschermen tegen stormschade.

Bouw compact

Denk goed na over het ontwerp van je woning. Een compact huis is stormbestendiger dan een woning met hier en daar een uitbouw. Hoe meer hoeken en kanten, hoe meer grip de wind op je huis heeft. Ook luchtdicht bouwen is belangrijk. Best vermijd je open zolders en afdaken. Hoe bouw je luchtdicht? Volg deze tips.

Correcte verankering dakpannen

Kies je in je ontwerp voor een hellend dak? Let er dan op dat de dakpannen in de randzones zoals de nok, spitsgevels en dakvoet volgens de juiste voorschriften verankerd worden. Dit is ook belangrijk rond obstakels zoals de schouw. Ook de muurplaat (de onderste balk die op de muur of zoldervloer ligt, red.) moet goed vastgemaakt zijn. Hoe doe je dat? Door de muurplaat te verankeren aan de ruwbouw met in de muur verwerkte ankers. Of door hem met bouten vast te zetten in een betonnen ringbalk. Lees hier hoe je dakpannen moet verankeren.

Wat bij platte daken?

Niet alleen dakpannen, maar ook platte daken kunnen opwaaien. Net zoals bij een hellend dak moet je bij de plaatsing van je plat dak de hoek- en randzones extra verankeren aan je dakvloer. Een andere optie is om extra ballast te voorzien op je plat dak. Denk maar aan grind of tegels. Zij beschermen het dak tegen windstoten en stormweer.

Kunnen zonnepanelen wegwaaien door een storm?

Tegen sommige windsnelheden is niets opgewassen, maar dat is toch eerder uitzonderlijk. De manier waarop je zonnepanelen gemonteerd zijn, is belangrijk. Bij een hellend dak wordt de constructie van je zonnepanelen best vastgemaakt aan de dakconstructie. In dit geval kunnen je zonnepanelen pas gaan vliegen als het dak gaat vliegen.

Bij platte daken worden de zonnepanelen op een staander geplaatst. Ze worden dus niet vastgemaakt aan je dak en zijn gevoeliger voor de wind. Daarom wordt bij de plaatsing een ballast voorzien om te voorkomen dat de panelen losraken en wegwaaien. Ook voor het rendement van je panelen is een goede opstelling essentieel. Lees hier hoe je zonnepanelen moet opstellen.

Raamkeuze

Wie nog een stapje verder wil gaan, kan bij het ontwerp van zijn woning kiezen voor ramen met polycarbonaat. Dat materiaal is 250 keer sterker dan glas en slagvast waardoor het quasi onbreekbaar is. Polycarbonaat wordt onder andere in orkaangebieden gebruikt. Raakt je raam beschadigd door een opvliegende grote tak? Dan zal je raam niet kapot spatten, wat bij glas wel het geval is, maar dan zal er eerder een ster of scheur ontstaan.

