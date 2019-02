Opmerkelijke panelen brengen Vlaamse weefkunst naar nieuw hoogtepunt Björn Cocquyt

04 februari 2019

21u01 0 WOON. Vlaanderen was eeuwenlang vermaard om zijn prachtige wandtapijten. Vandaag zorgt Isabelle de Torelle voor een nieuw hoogtepunt(je). Met Meisterwerke maakt ze opvallende panelen die zelfs bijval kennen in Rusland. Op het eerste gezicht lijkt het alsof ze middeleeuwse taferelen afbeeldt, maar de personages hebben door hun rijkelijke tatoeages een duidelijk 21ste-eeuws trekje

De panelen hebben niet enkel een decoratieve waarde, maar ze zijn ook functioneel. Ze kunnen gemonteerd worden op een metalen voetensteun en zo als kamerscherm gebruikt worden. Omdat ze gevuld zijn met geluiddempend materiaal hebben ze ook een positieve invloed op de akoestiek in huis. Net zoals de Vlaamse wandtapijten uit de middeleeuwen trouwens, die moesten zorgen voor isolatie en decoratie.

“We mogen in Vlaanderen beslist wat meer chauvinistisch zijn. In de middeleeuwen kwam men van overal naar onze contreien voor onze weefkunst. We moeten fierder zijn op die vermaardheid en verder gaan op dat elan, in plaats van textiel te produceren dat van bedroevende creativiteit is, omdat we alleen maar de concurrentie willen volgen”, vertelt Isabelle.

De ambachtelijk gemaakte wandtapijten kun je hier kopen vanaf 1.250 euro.