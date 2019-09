Opmerkelijk: makelaar verkoopt huizen én (ver)bouwt ze ook Bjorn Cocquyt en Joeri Seymortier

17 september 2019

22u26 2 Woon. Slaan de vastgoedkantoren binnenkort een andere richting in? Dat zou wel eens kunnen, want met Arch-Immo is zopas een nieuw soort makelaar van start gegaan. Initiatiefnemer Stefaan De Beule combineert er de job van architect met die van immomakelaar. Wie bij hem een huis of een grond koopt, is er dus meteen aan het juiste adres voor een (ver)bouwplan op maat.

De Beule is al twintig jaar architect en schoolde zich recent om tot vastgoedexpert. Die twee jobs oefent hij nu samen uit binnen zijn bedrijf Arch-Immo in het Oost-Vlaamse Evergem. “Tot mijn verbazing heb ik in Vlaanderen nog niemand gevonden die ook zo werkt. Nochtans lijkt het mij een logische combinatie.”

Wie een huis bezoekt om te kopen, kan vaak goede raad gebruiken voor wat betreft de staat van de woning, de noodzakelijke renovaties, de mogelijke verbouwingen, … Dat technisch advies kan mee het verschil maken. Het komt ook goed van pas bij een verkoop om tot een juistere waardebepaling te komen. Die advies biedt De Beule aan als een surplus. “Mijn bedoeling is om het beste van twee werelden samen te brengen en daar kunnen de klanten alleen maar wel bij varen.”