Opgelet: maak deze fouten niet als je zelf je tegels legt

Fout 1: Verlijmen van vloeren op verse chape

Iedere doe-het-zelver kan met een beetje handigheid zelf tegels verlijmen op een chape. Bij een nieuwbouw starten de meesten vaak veel te vroeg met het plaatsen van tegels, wat tot gevolg heeft dat deze loskomen. Lees hier hoelang je verse chape minstens moet laten drogen. Let wel, dit is een regel voor water- en winddichte ruimtes. In niet-afgesloten ruimtes is de droogtijd veel langer.

Fout 2: Verlijmen van vloeren op oneffen chape

Begin nooit te plaatsen vooraleer je de chape getest hebt op vlakheid. Eenmaal begonnen, is het moeilijk om nog vakkundig werk te leveren. De vlakheid kan je gemakkelijk controleren door met een paslat of rechte plank de lat vanuit de hoeken naar het midden te leggen. De meeste hoogteverschillen zitten in de hoeken of aan de deuren. Oneffenheden werk je uit met een egalisatiemortel. Daarna verlijm je de tegels met gewone tegellijm.

Fout 3: Verlijmen van tegels op niet ontvette tegels

Het uitbreken van een bestaande vloer is een ingrijpend werk én niet altijd mogelijk. Daarom wordt vaak gekozen om de vloeren te verlijmen op een bestaande ondergrond, zonder de oude vloer uit te breken. Een veel gemaakte fout: de ondergrond niet of nauwelijks ontvetten. Bij absorberende vloeren - zoals cementtegels of natuursteen - moet je de bestaande vloer zeer goed ontvetten, omdat deze onderhouden wordt met zeep. Werk hier ook nooit met een gewone tegellijm, maar met een flexlijm. Het is ook aan te raden om een voorstrijkmiddel te plaatsen 24 uur voor de start van de werken. Kijk de ondergrond altijd na op stabiliteit. Op een oneffen of losliggende bevloering kan je géén tegels lijmen.

Fout 4: Te snel voegen van tegels op tegels

Na het plaatsen van de vloer willen de meesten zo vlug mogelijk de vloer opvoegen. Aangezien je op een andere niet-zuigende ondergrond tegels geplaatst hebt, moet al het vocht dat in de lijm zit via de voeg uitdrogen. Bij een normale verlijming op droge chape kan je al na 36 uur opvoegen. Bij verlijming van vloer op vloer moet je zeker 48 uur wachten. Te vroeg opvoegen, staat gelijk met te vroeg belopen. In sommige gevallen zal je de tegels loslopen of zullen deze niet vlak meer zijn.

Fout 5: Onderhoud van tegels

Tijdens het plaatsen blijft steeds een cementlaag achter op de tegels. Meestal ga je daarna de vloer dweilen, wat op zich zeker geen kwaad kan. Om de vloer na de plaatsing en het opvoegen optimaal te reinigen, moet je de vloer steeds poetsen met een cementsluierverwijderaar. Deze neemt het resterende voegsel en cementresten weg. Meestal krijg je deze niet weg door gewoon te dweilen. Resterende cementresten en voegsel trekken gemakkelijk ander vuil aan. Bovendien ziet de vloer er dan dof en mat uit. Lees hier hoe je cementresten verwijdert.

Let ook op met zeep en dergelijke bij het onderhoud van de vloer. Een keramische tegel mag je niet onderhouden met vette producten. Deze leggen alleen maar een vette film op de tegels. Eenmaal er een vette laag op de keramische vloer ligt, krijg je deze er niet meer af door gewoon te dweilen.

Fout 6: Verkeerde keuze van tegel

Kies steeds een volkeramische tegel voor plaatsen met een zeer druk beloop, bijvoorbeeld voor winkels en openbare ruimtes. Bij twijfel over de kwaliteit kan je steeds van iedere vloertegel de technische fiche opvragen. Een volkeramische vloer hoeft daarom niet duurder te zijn dan een verglaasde. Lees hier welk budget je best voorziet voor keramische tegels.

Fout 7: Keramisch parket? Geen halfsteensverband

De laatste jaren komt keramisch parket sterk op. Dat is een keramische tegel met de afmetingen en look van parketplanken. Let hier wel op bij de plaatsing. Doe dit nooit in halfsteensverband. Best zorg je ervoor dat er een derde of een vierde verschil is met de andere tegel. Waarom? Parkettegels zijn nooit volledig vlak doordat ze lichtjes krommen wanneer ze gebakken worden. Dit komt door hun grotere lengte. Komt de zijkant van je tegel exact langs het midden van de tegel ernaast te liggen, dan zit je met een niveauverschil. Probeer dit dus zeker te vermijden.

