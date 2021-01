Open, slim en donker: zo ziet de keuken van 2021 eruit

LiviosGa je een nieuwe keuken plaatsen en ben je benieuwd welke trends we dit jaar mogen verwachten op vlak van kleuren, materialen en indeling? Bouwsite Livios vroeg het na bij enkele keukenspecialisten. Wat meteen opvalt, is dat open keukens met donkere kleuren overal terugkomen.

Open leefkeuken

De keuken is niet langer een ruimte waar je alleen maar kookt. Je eet er, werkt er, ontvangt er vrienden, ... Het is het hart van je woning. Daarom kiezen steeds meer gezinnen voor een open leefkeuken, zoals Nele en Christophe. Hierbij loopt de keuken naadloos over naar de leefruimte. Ook de stijl wordt doorgetrokken en maatwerk wordt belangrijker.

Volledig scherm Steeds meer gezinnen kiezen voor een open leefkeuken. Hierbij loopt de keuken naadloos over in de living. © Silestone

Donkere kleuren

We kiezen steeds vaker voor een tijdloos design. Zwart is al enkele jaren in en blijft ook in 2021 dé trendkleur voor keukens. Donkere tinten zorgen voor een luxueuze look: van mat zwart tot grijs, marineblauw of donkergroen. Zwart wordt ook vaak gecombineerd met hout voor een warme en huiselijke sfeer. Die trend zet zich ook door in de inrichting van ons interieur.

Natuurlijke materialen

Ook organische vormen en texturen zie je terug in de keuken. We kiezen bewuster voor natuurlijke materialen in ons interieur. Denk maar aan hout, steen en metaal. Vooral hout en marmer zijn populair. Donkere houtsoorten zoals walnootfineer zorgen voor een hoogwaardige afwerking en luxueuze, warme uitstraling. Ook de marmertrend is terug van weg geweest. Marmer met een opvallende ader is ideaal als je werkblad mag opvallen of als je een eyecatcher wil.

Volledig scherm Je werkplek moet vooral praktisch zijn. In een aparte box naast je spoeltafel kan je bijvoorbeeld keukengerei opbergen. Zo heb je alles meteen bij de hand. © Franke

Kranen en spoelbakken met een kleuraccent

Naast zwart, zijn koper en goud ook populaire accentkleuren die we vaker terugzien in de keuken. Keukenkranen waren al verkrijgbaar in tal van kleuren, maar nu zien we deze accentkleuren ook terug in spoelbakken. Zowel je kraan als spoelbak mogen opvallen in 2021. De traditionele spoeltafel met twee units maakt ook plaats voor één enkele unit. De meeste gezinnen hebben een vaatwasser, waardoor één unit volstaat.

Volledig scherm Naast zwart, zijn koper en goud ook populaire accentkleuren die we vaker terugzien in de keuken. © Quooker

Slimme opbergmogelijkheden

Onder het motto ‘Opgeruimd staat netjes’ zijn er tal van slimme opbergmogelijkheden voor je keuken. Plafondhoge kasten laten de ruimte hoger ogen, maar geven je ook extra opbergruimte. Een ontbijtkast is handig om je keukentoestellen op te bergen of om je rommel achter de schuifdeur te verbergen als je onverwacht bezoek hebt. Kleine wandkastjes maken plaats voor legplanken: deze zorgen voor meer ruimtegevoel en bieden de perfecte plaats om leuke decoratie uit te stallen zoals je favoriete kookboeken of een mooi servies. Ook je werkplek zelf moet praktisch zijn. In een aparte box naast je spoeltafel kan je bijvoorbeeld al je belangrijk keukengerei opbergen. Zo heb je alles meteen bij de hand tijdens het koken.

Volledig scherm Onder het motto ‘Opgeruimd staat netjes’ zijn er tal van slimme opbergmogelijkheden voor je keuken. © Dovy Keukens

Slimme toestellen

Ook slimme keukentoestellen zijn aan een opmars bezig. Denk maar aan een zoneloze kookplaat die potten en pannen automatisch detecteert, dampkappen die automatisch starten of een seintje geven als de filters vervangen moeten worden, afwasmachines die zelf de dosis wasmiddel bepalen, … Slimme toestellen verhogen het comfort in je keuken. Ook een drinkwatersysteem is populair. Zo heb je altijd meteen gefilterd, bruisend of heet water met slechts één kraan.

Volledig scherm Ook slimme keukentoestellen zijn aan een opmars bezig. Ze verhogen het comfort in je keuken. © Novy

