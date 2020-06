Open bebouwing 115.000 euro duurder dan rijhuis of halfopen woning ADN

25 juni 2020

15u08

Bron: Belga 2 WOON. Wie een alleenstaand huis wil, moet daarvoor beduidend meer betalen dan voor een halfopen of een rijhuis. Het verschil is al opgelopen tot 115.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel.

In Vlaanderen bedroeg de mediaanprijs voor gesloten of halfopen bebouwing in het eerste kwartaal 225.000 euro. Wie een open bebouwing wil, moest daar in het eerste kwartaal 340.000 euro voor neertellen: een verschil van 115.000 euro dus. De mediaanprijs van een appartement bedroeg 205.000 euro.

Verschil steeds groter

Het verschil tussen open en gesloten of halfopen bebouwing wordt steeds groter: in het eerste kwartaal 2019 zat er 100.000 euro verschil tussen beide bouwtypes, en in 2018 was dat 85.000.



Rijwoningen en halfopen bebouwingen in Vlaanderen zijn in het eerste kwartaal 2,2 procent goedkoper geworden (5.000 euro), terwijl open bebouwingen op een jaar tijd 3 procent duurder zijn geworden (10.000 euro). Appartementen werden ook duurder op een jaar tijd: 7,9 procent of 15.000 euro.

Woonbonus

Het afschaffen van de Vlaamse woonbonus zorgde in het vierde kwartaal van vorig jaar voor een rush op vastgoed. In de eerste maanden van dit jaar was er bijgevolg een daling. Er werden de helft minder transacties genoteerd op de Vlaamse huizenmarkt. Bij de appartementen waren er een kwart minder transacties.

