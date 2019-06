Op zoek naar kot voor nieuwe academiejaar? Volg dan zeker deze 5 tips LH

26 juni 2019

15u30

Bron: Quares 1 WOON. De zoektocht naar een studentenkot wordt almaar vroeger ingezet. Vroeger bereikte het seizoen voor verhuurders een piek in juli, nu is dat reeds in juni. Dat zegt vastgoedexpert Quares. Er worden volgens Quares nog maar weinig koten opgezegd na de examenperiode. Toon Dirckx, specialist studentenkoten, geeft vijf handige tips om het kot van je dromen te vinden.

1. Locatie is doorslaggevend

“Niet alleen de kwaliteit van je kamer en de gemeenschappelijke delen zijn belangrijk, ook de locatie van je kot is doorslaggevend. Stel jezelf dus de volgende vragen: verkies je een rustige of bruisende locatie? Waar zullen je lessen precies doorgaan? Welke zijn jouw ‘hotspots’ of de plekken die je vaak bezoekt? Anderzijds moet je je zoekregio ook niet te eng maken als je vaak met de fiets gaat”, meent Toon Dirckx. “Twee kilometer is vlot doenbaar op tien minuten en daarmee dek je al een groot gebied.”

2. Leg je oor te luisteren bij de vorige huurder

“Pols gerust bij je voorgangers wat zij van het kot vonden. Gaat het draadloos internet bijvoorbeeld wel snel genoeg? Is het een rustige of luide buurt? Is er veel nachtlawaai? Hoe zijn de buren? Biedt de verhuurder een klusjesdienst aan of is er een snelle oplossing voor (technische) problemen?” Ook rond veiligheid neemt het aantal vragen de laatste jaren toe, merkt Dirckx op. “Is er een afsluitbare poort of een bepaalde vorm van toegangscontrole, zodat niet iedereen zomaar kan binnenvallen? Wat met camerabewaking?” Zo is er bij professionele verhuurders een 24/24 meldpunt voor defecten standaard. Dirckx raadt aan om zeker de tijd te nemen en verschillende koten te bezoeken en te vergelijken. “Ga ook altijd de buurt zelf verkennen. Een real life impressie geeft meer inzicht dan de foto’s op een immowebsite of op Google Street View.”

3. Lees de kleine lettertjes in het huurcontract

“Het klinkt cliché, maar lees je huurcontract tot in de kleinste details. Vraag zeker ook naar de vaste kost en waarvoor deze wordt gebruikt. Niet alle kotbazen zijn immers even transparant over de kosten die je mag verwachten. Die kunnen soms zelfs oplopen tot meer dan 100 euro per maand”, aldus Dirckx. “Anderzijds vallen kosten voor energie, water en internet niet automatisch onder de huurprijs. Als ze niet mee worden geafficheerd, dan zullen ze apart worden aangerekend.” Een mogelijk addertje onder het gras - met grote financiële gevolgen - is of het pand al dan niet geregistreerd staat als kot, verklapt Dirckx. “Als je een studio of appartement huurt dat niet geregistreerd is als woning voor studenten, is de kans groot dat je belasting op tweede verblijf moet betalen. En als je je er domicilieert, val je niet meer onder de studentenhuur omdat het dan zogezegd je hoofdverblijfplaats wordt.” Dirckx geeft nog een laatste tip: “Onderhandel een contract van 12 maanden. Dat is het meest courant en het meest flexibel.”

4. Spot het ‘kotlabel’

Voor alle kwalitatieve studentenkoten in Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent wordt een ‘kotlabel’ uitgereikt door zowel de universiteit als de stad. “Als je een kot gaat bezoeken is het kotlabel spijtig genoeg niet altijd in één oogopslag zichtbaar en vraag je best het bewijs op”, vertelt Toon Dirckx van Quares. “Zo kunnen jij en je ouders zien dat de eigenaar het pand in orde heeft gebracht op het vlak van brandveiligheid, sanitair, studentvriendelijkheid en contract. En mocht je toch duidelijke schade opmerken in bepaalde ruimtes, maak dan best even een plaatsbeschrijving op zodat je hier later niet zelf verantwoordelijk voor wordt gehouden.”

5. Hou in de gaten of de nieuwe huurwetgeving is toegepast

Sinds januari 2019 is er een nieuwe huurwetgeving van kracht in Vlaanderen en sinds 2018 in Brussel. Dat heeft gevolgen voor al wie op zoek is naar een kot. “Veel eigenaars werken nog met oude contracten die niet zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Nochtans zijn kotbazen nu verplicht om zich aan de nieuwe regels te houden, onder andere qua opzegmogelijkheden en de huurwaarborg, die maximaal twee maanden mag bedragen.” Als huurder ben je dan wel altijd beschermd door de nieuwe wetgeving, maar zonder conform contract dreig je wel in netelige discussies terecht te komen, waarschuwt Quares. “Wat als je je contract vroegtijdig wil opzeggen of als er schade ontstaat in het pand? Dan ben je beter af als alles wettelijk correct is afgehandeld.